涉及100个街乡！北京涉天堂超市酒吧聚集性疫情处于发展阶段

新华社北京6月13日电（记者吉宁）记者从13日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，6月9日0时至13日15时，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累计报告228例感染者。目前，涉天堂超市酒吧聚集性疫情处于发展阶段，已涉及14个区和经开区的100个街乡，续发病例涉及多个公共场所，呈现点多面广的特点，疫情仍存在传播扩散风险。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，6月13日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者45例，其中隔离观察人员44例，社会面筛查人员1例。均已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。

刘晓峰说，当前疫情防控正处在关键时刻，要加强跨区协同，深挖细排所有风险点位和风险人员，尤其要加强重点区域、重点行业、重点人群风险排查。要严格划定封（管）控区范围，密切接触者做到应判尽判、应转尽转、应隔尽隔，第一时间管控落位，坚决阻断疫情传播。要严格落实小区（村）、单位和公共场所测温扫码、查验核酸检测阴性证明等防控措施，市民朋友要自觉履行防控责任，进入单位、楼宇、社区（村）及“七小”门店、商超市场等各类公共场所时，主动配合扫码、测温、查验核酸证明，不得以“亮码”代替“扫码”，同行人员严禁“一人扫码、多人进入”，确保“逢进必扫、逢扫必验、不漏一人”。

北京市委宣传部副部长、北京市政府新闻发言人徐和建表示，北京对酒吧等地下场所开展大排查，举一反三，抓好整改，对防控措施落实不到位、地下密闭通风不良的场所暂停开放。对涉疫地区连续三天开展核酸筛查，应检尽检，对生活性服务业从业人员开展核酸筛查，加强封管控区内部及周边社会单位风险管理。