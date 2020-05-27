中医养生，从“养心”出发提高免疫力

中华文化上下五千年，而中医药始终贯穿于社会发展中。不同于西医中对免疫力的认知，中医认为，“正气存内，邪不可干”。意思是：人体“正气”足，即抵抗力和免疫力强，就不容易得病。此外，中医“治未病”的观点，也对提高机体免疫力有着独到的见解。

中医西医在治病、预防疾病等方面究竟存在着怎样的差别？如何通过中医养生的方式提高免疫力？

2020年5月28日（周四）上午9:30，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京中医药大学副校长 王伟教授进行视频访谈，与大家在线分享如何通过中医养生方式提高免疫力。

专家简介

王伟，北京中医药大学二级教授，主任医师，中西医结合药理学和中西医结合内科学博士生导师，北京中医药大学副校长，国家中医药管理局中西医结合药理学科带头人，入选国家千百万人才工程、国家级“有突出贡献中青年专家”，中医药传承与创新“百千万”人才工程“岐黄学者”，2019年获得吴阶平医药创新奖，2019年入选国际欧亚科学院院士。

2020年抗击新冠肺炎期间，担任国家中医药管理局防控与救治组组长、国家中医药管理局应急专项（清肺排毒汤科研与救治）专家组组长。

擅长：主要从事中西医结合防治心血管疾病的应用基础研究。

中医角度来讲，免疫力的高低与情绪、日常饮食、生活起居等关系密切。中医注重“治未病”，即采取相应的措施，防止疾病的发生发展。其在中医中的主要思想是：未病先防和既病防变。中医养生的理念就是让人更健康，而养生最关键的是养心。

养心达到的最佳状态是恬淡虚无，保持内心的平和，神志的安宁。但不良的情绪会打破这种平衡，所以也要学会自我调节。

中华文化上下五千年，而中医药始终贯穿于社会发展中。中医也尤为重视饮食的健康，更是有“药食同源”这一概念。主张“饮食有洁”与“饮食有节”。如果食用了与自身的身体有冲突的食物都可以算作不洁，此类食物容易使人中毒，降低免疫力。饮食不节包括两个，一个是过度饥饿，此类情况在现代社会可能少见。另外一个是饮食过饱，此类情况多见，尤其是儿童。

生活起居、作息规律也都和免疫力有关系。其中，正常的起居是与天地同步，最佳状态是日出而作，日入而息，但对于现代人来说实现很难，最起码应该做到不熬夜，保持充足的睡眠。

中医、西医存在很多碰撞的地方，怎样用中医的思维去阐述西医概念呢？又该如何通过中医养生方式提高免疫力？敬请收看本期节目。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请务必下载App提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方。