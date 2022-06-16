多国报告不明原因儿童肝炎病例 国家卫健委发布诊疗指南

人民网北京6月16日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，2022年3月以来，全球多个国家和地区报告了不明原因儿童严重急性肝炎，且重症病例占比较高，引起广泛关注。

目前该病病因不明，我国暂无相关病例报告。为提前做好医疗救治准备，国家卫生健康委组织制定了《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南（试行）》并对外发布。

据悉，指南明确了不明原因儿童严重急性肝炎的流行概况、病因和发病机制、临床表现、病例定义和诊断、实验室检查、影像学表现、治疗措施和防控措施等内容。

指南介绍，2022年3月31日，英国苏格兰地区报道5名儿童在3周内发生不明原因严重肝炎，患儿年龄为3～5岁。2022年4月5日，英国向WHO报告10岁以下健康儿童中不明原因急性肝炎病例有所增加，患儿多有呕吐、黄疸，伴转氨酶升高等表现。截至2022年5月20日，欧洲监测系统数据显示，该病可见于各年龄段儿童，5岁以下多见；住院患儿中14.1%需住重症监护病房。2022年5月27日，WHO公布，33个国家报告650例疑似病例，至少38例需肝移植，死亡9例。

指南指出，现有证据未发现各病例之间存在明显的流行病学关联，尚不支持其为传染性疾病。

该病病因和发病机制是什么？指南介绍，不明原因儿童严重急性肝炎的病因和发病机制尚在研究中。目前WHO认为，尽管将腺病毒感染作为病因的假说有一定合理性，但腺病毒通常引起低龄儿童轻度、自限性的消化道或呼吸道感染，不能完全解释该病一些较严重的临床表现，故该病与腺病毒的关联需进一步明确。大部分患儿未接种过新冠病毒疫苗，不支持该病与新冠病毒疫苗副作用有关的假说。其他致病因素尚在探索中，例如新冠肺炎流行期间，腺病毒流行水平较低致儿童易感性增加；出现新型腺病毒；腺病毒合并新冠病毒感染；新冠病毒感染并发症导致超级抗原介导的免疫细胞活化，从而引起儿童多系统炎症综合征等。对其他病原体的探索也在进行中，非感染性因素也需进一步排除。

临床会出现哪些症状？指南介绍，该病急性起病，多表现为乏力和纳差、恶心、呕吐、腹泻、腹痛等消化道症状，随之出现尿色黄赤，皮肤、巩膜黄染，部分患儿可有大便颜色变白、肝脏肿大、发热和呼吸道症状，个别可有脾脏肿大。少数病例可在短时间内进展为急性肝衰竭，出现黄疸进行性加重、肝性脑病等表现。

指南指出，自2021年10月1日起，患有急性肝炎（非甲、乙、丙、丁、戊型肝炎）且血清转氨酶＞500IU/L（ALT或AST），年龄在16岁及以下，可定义为疑似病例。自2021年10月1日起，与疑似病例密切接触的任何年龄的急性肝炎（非甲、乙、丙、丁、戊型肝炎）患者，可定义为流行病学关联病例。

另外，目前该病暂无确诊病例诊断标准。疑似病例和流行病学关联病例须注意排除药物、常见非肝炎病毒感染（如EB病毒、巨细胞病毒等）、自身免疫性疾病、遗传代谢病等所致肝炎。

防控措施方面，指南指出，加强手卫生，注意佩戴口罩和饮食卫生等。在临床工作中，医务人员需采取标准预防措施，一旦发现疑似病例，应按照要求及时上报。