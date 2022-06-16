保护视力  重在预防（新知）

【现象】近年来，儿童青少年“小眼镜”现象引起全社会高度重视，《综合防控儿童青少年近视实施方案》《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》《儿童青少年近视防控适宜技术指南（更新版）》等文件陆续出台。不久前，中国消费者协会专门发布消费提示，提醒广大儿童青少年及家长们“勿轻信所谓的治疗近视广告，近视防控抓早抓小是关键”。与此同时，各地结合“全国爱眼日”积极开展科普宣传活动，让更多人了解到科学用眼护眼的重要性，提高近视预防意识。

【点评】

良好的视力，对孩子健康成长至关重要。数据显示，2019年我国儿童青少年的总体近视率为50.2%。2020年以来，学生居家上网课的时间和频次增多，儿童青少年的总体近视率上升到52.7%。我国儿童青少年近视日益呈高发、低龄化、重度化趋势。加强儿童青少年近视防控迫在眉睫、刻不容缓。

保护好儿童青少年的视力，必须破除认识误区。早在2019年，相关部门发布的《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》就明确，“在目前医疗技术条件下，近视不能治愈”，强调相关机构或个人不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述。据相关研究，若是由用眼过度等原因导致的假性近视，及时去正规的眼科医疗机构检查并通过科学的方法介入，视力是有可能恢复的；如果真性近视已经发生，则需要通过配戴眼镜、手术等方式进行矫正，但这只能起到延缓、控制近视度数增长的作用，无法达到彻底恢复或治愈的效果。

现实中，一些机构和商家瞄准家长们的焦虑心理，推出号称恢复视力、治愈近视的产品和服务，严重误导儿童青少年及家长。不仅如此，不恰当矫正近视还可能适得其反。中国消费者协会重申近视不可治愈，旨在进一步强化人们的认识，引导儿童青少年和家长切实增强辨别能力、走出认识误区、科学防范近视。就此，有关部门应继续大力宣传爱眼护眼常识，监管部门也需持续发挥作用，严厉打击虚假违法近视防控广告、产品、服务，在全社会树立关于近视防控的正确认知。

近视可防、可控、可矫正，但不可治愈。认识到这种不可逆性，不仅可以帮助人们避免被营销话术误导，更有助于从思想上强化护眼意识，将预防关口前移。科学用眼加上适量的户外活动是近视防控的“良药”，学校和家庭应合力引导孩子们从小养成科学用眼、健康用眼、卫生用眼的良好习惯，保障充足的户外活动和体育锻炼时间。与此同时，也要随时关注孩子的眼睛发育和视力健康状况，对近视苗头争取早发现、早干预。

近视防控关乎儿童青少年的身体健康，关乎国家和民族的未来。持续综合施策，全社会齐抓共管，营造科学正确关爱儿童青少年视力的良好氛围，才能共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有更加光明的未来。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 05 版）