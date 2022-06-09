核酸检测采样棉签是否含有荧光剂？国家卫健委回应

人民网北京6月9日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓好疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，近期核酸检测采样棉签含有荧光剂、环氧乙烷等致癌物的传言引发广泛关注。也有公众反映做核酸后恶心的感觉比较强烈，怀疑其中有一些刺激性的物质，会对身体造成严重伤害。这些传言是真的吗？

对此，国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明表示，采样拭子看起来像棉签，但是它不是棉签，它的材质是聚酯或者尼龙纤维，跟日常生活中的牙刷比较类似，牙刷的刷毛也是尼龙的。采样拭子在做的过程中，是成百万个微小的纤维垂直均匀地覆盖在拭子柄端上面。在采样的时间，就像用牙刷刷牙，但它是刷口腔里的咽后壁取细胞，再把采样拭子放到采样管里去，因为是聚酯或者尼龙纤维的材质，所以很容易脱到保存液里，后续就由实验室进行相关的检测。

对于采样时出现恶心或是引起刺激的问题，李金明表示，采样拭子是属于医疗器械，它的生产环境和要求是非常严格的，还有质量监管也有相关标准，最基本要求就是无毒无害。采样拭子生产过程中间也不会产生有害的物质，至于采样过程中间，比如有不适感，或者有恶心的感觉，会有一些刺激，不同的人反应不一样，比如有的人咽部比较敏感，采样以后觉得不舒服，有的人容忍度就会大一些。所以在采样的过程中，在咽后壁去刮的时候，有的人受到刺激，有异物感，就会产生痒感或者呕吐的感觉，个体的差异是比较大的。

李金明说，还有一种情况，在采样的时间，通常是张开嘴，有的人软腭就把舌根合在一起了，要想保证采样质量，负责采样的人就会往里探，以便找咽后壁、扁桃体，一探的时候就有刺激，有的人刺激反应就非常强烈，出现了呕、咳，但是一旦采样完成以后，就很容易缓解。所以采样对个体没有伤害。