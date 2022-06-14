《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》公开征求意见
国家医保局网站截图。
人民网北京6月14日电 （记者乔业琼）根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》等有关文件，结合2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录管理工作重点，国家医疗保障局研究起草了《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》以及《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南（征求意见稿）》《谈判药品续约规则（征求意见稿）》《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
根据《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，2022年国家药品目录调整分为准备、申报、专家评审、谈判、公布结果5个阶段，其中，广受关注的谈判阶段为2022年9月到10月。
公众可于2022年6月19日（星期日）17：00前提出意见和建议，并以书面或电子邮件形式反馈。
附件1：2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）.pdf
附件2：2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南（征求意见稿）.pdf
2-1．申报药品摘要幻灯片要求.pdf
附件3：谈判药品续约规则.pdf
附件4：非独家药品竞价规则.pdf
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