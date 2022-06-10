核酸检测五大关切 权威回应来了

核酸检测是预防疫情的重要手段。查验核酸证明是否会成为各地的一种常态？怎样解决核酸检测排队长、结果出具慢等问题？如何通过加强监管，保证核酸检测结果的准确性？国务院联防联控机制9日举行新闻发布会，对社会关切热点做出集中回应。

长期居家人群没必要频繁核酸检测

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华说，核酸检测是疫情早发现的最科学、最有效手段，但在没有发生疫情、也没有输入风险的情况下，查验核酸证明不应成为一种常态。

国务院联防联控机制新闻发布会。新华社记者 董瑞丰 摄

贺青华表示，低风险地区、低风险人群以及长期居家人群，没有必要进行频繁的核酸检测。核酸检测的重点应该放在高风险人群、高风险岗位工作人员以及有疫情的地区。

“聚集性疫情发生以后，要根据疫情防控的需要，科学制定核酸检测策略，划定核酸检测的范围和频次，避免盲目扩大开展全员核酸检测的范围。”贺青华表示，将受检的人员按照风险等级由高到低依次开展核酸检测。

据介绍，封控区24小时内完成首次全员核酸检测，管控区48小时内完成首次全员核酸检测。中、高风险地区和封控区、管控区人员不得外出，疫情发生地的低风险地区和防范区确需出行的，需要持48小时核酸检测阴性证明。

不断提高核酸检测的便民性

郭燕红：为提高核酸检测便利性，采取了四个方面的措施

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，“防”是最经济最有效的措施，开展高效便捷优质的核酸检测非常必要。为提高核酸检测便民性，主要采取了以下措施：

第一，合理设置核酸检测点。采样点要进行网格化布局，指导地方根据人口数量、人口分布、地缘交通等因素来科学规划采样点布局。现在基本上是以社区采样为主，在人群活动密度较高且不易发生拥堵的地方设立采样点，同时也可以根据需要，在固定采样点的基础上设置移动采样点。

5月31日，在上海市黄浦区福佑路上，市民在核酸采样工作站做采样检测。新华社记者 金立旺 摄

第二，及时公布采样点信息。通过官方网站、客户端、微信公众号、公共服务小程序等多种形式，向社会公众及时公布采样点。指导地方建立和完善电子地图，并及时更新，方便群众查询和就近采样。

第三，弹性安排采样时间。根据群众的时间需要弹性安排采样时间，比如针对上班、上学的人群，可以在早晨和下班以后傍晚的时间安排采样。

第四，及时反馈和更新检测结果。检测机构完成检测以后，相关部门要及时将检测结果同步到健康码等平台，让公众能够尽快地查询到自己的检测结果。

及时纠正核酸检测的非法强制措施

国家卫健委：避免盲目扩大开展全员核酸检测范围

贺青华表示，疫情发生地应该根据当地的疫情形势和防控需要，依法、科学组织好核酸检测工作，明确核酸检测人群、区域范围和频次，做好宣传、组织和引导工作。同时，也呼吁广大群众依法遵守疫情防控的相关规定和要求，积极配合开展做好核酸检测，履行好个人的防控义务，共同推动形成群防群控的良好社会氛围。

贺青华表示，对于采取非法的、强制性措施的地区、单位和作出决定的个人，国务院联防联控机制将要求有关地方及时整改纠正。

对核酸检测机构设立“红绿灯”

据介绍，核酸检测是一项成熟的实验室检测技术。新冠肺炎疫情发生后，国家卫生健康委进一步加强了核酸检测机构监管，从审批准入、质控质评、日常监管、惩罚退出等全流程做出了相关规定。

郭燕红：我国提供核酸检测服务的医疗卫生机构有三类

为进一步加强新冠病毒核酸检测全链条监管，国务院联防联控机制综合组近日专门做出部署，从严格检测机构和人员资质管理、规范样本采集保存和转运管理、强化核酸检测机构日常监督管理、严格落实核酸检测机构退出机制等方面进一步加大监管力度。

“对核酸检测机构设立‘红绿灯’制度。”郭燕红说，在依法准入时，对符合条件的主体实行“绿灯”审批，同时坚决落实“黄灯”整改、“红灯”退出机制。

环境样本检出核酸阳性不等于有活病毒

中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波表示，活病毒、死病毒、完整病毒颗粒制备的灭活疫苗，都含有新冠病毒的核酸，可检出核酸阳性。环境样本检出核酸阳性不代表环境中一定有活病毒。

许文波表示，如果环境样本中检出核酸阳性，可简单理解为有新冠病毒的核酸。但是否有活病毒，要进行很严格的研判。