GE医疗携手瑞慈医疗集团 以标准化质控推进影像质量提升

11月7日， GE医疗与瑞慈医疗集团在第四届进博会上签署了3年医疗战略合作协议框架，致力于从数字定制化管理、金标准质控和临床应用支持等方面紧密合作。双方计划通过设备服务升级，助力瑞慈医疗集团旗下综合医院、妇儿专科医院、瑞慈体检、幸元会健康体检的影像质控达到更高标准，优化医疗设备的全生命周期的服务质量，最终提升其筛查能力和用户体验。

据GE医疗相关负责人介绍，该集团将在本次合作中将为瑞慈医疗集团定制开发资产管理数字化管理平台，并搭建售后服务专属通道及备件绿色通道，以支持医疗设备全生命周期质量管理。其中，专属服务经理将对瑞慈旗下所有GE设备进行点对点的技术支持和管理、备件响应；同时，数字化技术支持下的”治未病、速诊断、快修复”的方式提高对设备的故障预警，远程预判，维修效率。

在质控提升方面，多个针对不同设备的专家共识、设备维护“金标准”，将在服务中深度贯穿，并帮助医院进行人才的培养，让设备服务的功效向临床“前移”，为瑞慈医疗集团高品质医疗输出做好设备保障。

在临床方面，双方将开展一些重大高发疾病专项合作，同时，GE医疗还为瑞慈医师提供定制化临床提升课程，临床应用指导和支持；对瑞慈旗下自有医工团队的技术课程，提升其专业能力。

该负责人还表示，此前为加强对瑞慈旗下GE设备的质量控制，GE医疗客户服务部对21个城市的42家门店GE CT设备进行了健康巡检和设备关爱，对操作台、扫描架、系统等进行深度维修和养护，确保每一台机器能高效高质运转。2021年11月开始此次签约后，GE医疗客户团队将对瑞慈集团旗下233台超声设备进行健康巡检和消毒关爱，并将通过GE独有的First Call探头检测技术对600把超声探头进行质量检查。