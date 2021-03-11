许嘉齐：探索中国特有的创新之路 以本土创新推动全球创新

人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动本土医药创新，助力健康中国”的专场论坛上，国家药品监督管理局药品审评中心原主任许嘉齐表示，中国的医药创新要“走出去”，服务全球患者，服务全人类健康，以本土创新推动全球创新。

“中国是世界的中国，中国的药物创新正走向世界，中国的市场已经与国际大市场融合在一起。”许嘉齐表示，要坚持创新引领不动摇，要有融入和推动全球创新、服务全球患者、保障患者用药可及性的使命意识。

许嘉齐认为，推动药物快速研发和保障药品供应可及性是一个全球性的新课题，中国从本土创新走向全球创新，需要以制度创新、模式创新、服务创新、监管创新，带动全产业链开放、全环节改革、全要素优化配置，推动药物研发质量变革、效率变革、动力变革，这也是重新塑造中国药物创新体系的必经之路。

许嘉齐介绍，从创新药研发、上市到进入医疗保障体系，其中既有各种政策协同和医保基金可支付性等问题，也有保障企业利益与改变药物研发模式、持续降低研发成本等问题。许嘉齐表示，解决这些问题需要坚持科技自立自强，同时要围绕研发的可持续性平衡各方利益。“我们要闯出一条中国特有的创新之路，解决全球的药品可及性问题。”许嘉齐说。