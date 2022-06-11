钟南山：异种疫苗作序贯接种免疫效果明显提高

为期3天的第十四届中国生物产业大会(简称生物大会)10日在广州国际生物岛拉开帷幕。中国工程院院士钟南山在会上提出，用异种疫苗作序贯接种，免疫效果明显提高。

钟南山表示，中国坚持“动态清零”总方针，关键要做好三点：疫情要防住，经济要稳住，发展要安全。

据钟南山介绍，截至目前，全球共有38种获得 WHO批准临床应用的新冠疫苗，可分为5大类：灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、亚单位蛋白疫苗、mRNA疫苗、病毒样颗粒(VLP)疫苗。

钟南山称，全球现有上市的新冠疫苗都不足以高效预防Omicron(奥密克戎)感染，而且突破感染者的病毒载量高、感染性强。他建议，可使用异种疫苗作序贯接种(指间隔接种或交替接种不同技术路线的疫苗)，以达到中国“动态清零”政策提出的“不仅要减少重症率、死亡率还要减少感染率”。他说，“异种疫苗加免(在两剂灭活疫苗基础上加用亚单位蛋白疫苗/腺病毒载体疫苗/mRNA疫苗)，免疫效果明显提高。”

钟南山透露，自己打的第三针是(国产)智飞重组蛋白新冠疫苗；在治疗方面，中国已研发出3CLpro抑制剂、SiRNA(短干扰RNA)、中药单体、抗体治疗等。

钟南山认为，面对疫情要做到科学管理、科学预防、科学治疗。其中，广州在应对今年4月两波奥密克戎疫情中提供了宝贵管理经验：常态化核酸检测，划分“三区”(封控区、管控区、防范区)进行网格化管理，以及利用(健康码)“黄码”兜底重点人群，“按照这三个方案，奥密克戎疫情防控更快、影响更小。”

本届生物产业大会由18家国家级学会、协会联合广东省政府共同主办，广州市政府承办，是中国生物产业领域规模最大、层次最高、影响最广的行业盛会。