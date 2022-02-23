钟南山院士为香港同胞加油打气，呼吁加强疫苗注射

2月21日，共和国勋章获得者、中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山专门录制视频为香港同胞加油打气。他说：“中国内地和香港特区对待COVID-19的指导思想是‘生命至上，健康至上’，我们不会容忍自然感染导致大量的长者死亡。”

“18年前我曾多次到香港和你们的特区政府医学专家袁国勇、许树昌等共同抗击SARS疫情，共同讨论抢救重症病人，在3个月的时间里，取得了抗击SARS的伟大胜利。”钟南山回忆了和香港专家共同抗击SARS的经历。

钟南山指出，1月5日香港发生新病毒株奥密克戎疫情以来，由于变种病毒的传播迅速，至今粗略地计算，已有接近6万人患病，至少75人死亡，对经济及社会造成了极大的冲击。

“与其他病毒株比较，奥密克戎患病症状较轻，主要在鼻咽及大气道，肺炎的发生率相对较少，病亡率较低，接近于季节性流行性感冒，所以市民不用过于担忧。”但他同时也提醒市民不能掉以轻心，“奥密克戎的危害性远远大于流感，一是传染性强，流感是1个传1—2个，奥密克戎是1个传6—7个，所以它的传播性大大高于流感；二是尽管病亡率低，但根据英国卫生安全局2月初发表的统计，60—69岁病亡率为2.65%，70—79岁病亡率为9.87%，80岁以上病亡率为21.0%，现在香港的粗病亡率为0.15%，若大批的感染在60岁以上的人群，病亡率会明显增加。”

疫情当下，预防传播是关键。钟南山建议要在做好个人防护的同时，要加强疫苗注射，尤其是长者。“英国卫生安全局曾估算过，接种两剂疫苗的病亡率在各年龄段都会减少一半以上，若打第三针，病亡率更进一步降低。在疫苗的接种上，香港长者接受第三针疫苗接种，可以明显降低病亡率。”钟南山说。

钟南山呼吁加强团结协作。他说：“在当前的严峻形势下，我们要加强团结协作，我完全相信，有中央政府、内地的支援，包括核酸检测、抗原快速测定试剂、协作建立方舱医院、医务人员支持等，最主要的是特区政府的努力，我们一定会共克时艰，取得第五波抗疫的胜利。”