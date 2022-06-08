疫情下的“赶考”：如期奔赴理想

“怀壮志欲酬家国天下，登金榜熠如日月星辰。”在北京市海淀区首都师范大学附属中学考点外，写有“班训”的这条红色条幅格外吸睛。在它的“吸引”下，该班考生看到穿着红色外衣为他们加油的老师们，并快步走上前“接受”鼓励。

7日，包括北京在内的中国绝大多数省份如期举行一年一度的高考。当日零时至15时，北京无新发社会面病例。

今年以来，北京出现了多轮新冠疫情，均被“快、严、准、实”的防控措施及时遏制。4月22日以来，北京发生的此轮疫情严峻复杂。当多区倡导居家办公之时，考生和家长们开始担心今年的高考是否可以如期举行。5月中旬，北京教育部门公布，2022年北京高考将如期举行。

高考，是一场人生大考，疫情使得高考面临新的困难。

封管控区考生、集中隔离和确诊考生如何考试？万一考试期间有新增确诊病例，是否会影响考场内所有考生？5月下旬，北京教育部门公布详细的高考期间疫情防控、考试安全、考生服务等各项措施。

今年，北京共有54728人报名高考。按照“宁可备而不用，不可用时无备”的原则，北京针对确诊病例或无症状感染者、集中医学观察、封控区考生、管控区考生等涉疫考生不同情况，细化完善“一类一策”工作方案，确保每名考生“应考尽考”。全市18个考区共设常规考点99个、常规考场1714个，设置备用考点55个、备用考场321个。同时，公布了7种极端情况下的详细处置流程和处置标准，比如考试当日凌晨有考生被确诊或核酸检测为阳性怎么办，比如考试期间有考生被确诊或确定为密接怎么办，等等。

7日，记者在位于海淀区的封管控考点西苑宾馆看到，宾馆外围拉起了警戒线，这里为考生提供“吃住行考”一体化服务保障。北京警方会同教育部门、疾控部门以及酒店管理部门，为考生提供一个安全、理想的考试环境。

“今年疫情形势严峻，高三学生能够在考前返校、如期参加高考，真是让人热泪盈眶。”一度红了眼圈的朱老师称，疫情下，居家学习的日子里，云授课、云自习、云班会……老师、学生、家长交流无障碍。当学生们在高考前返校，他们可见、可感的投入与专心，让她顿觉放心和踏实。如今，学生们在安全的环境下，带着感恩奔赴理想，自己站在考点外，内心充满激动、祝福和期待。

“只争朝夕寒窗苦，不负韶华正青春。”一位李姓学生家长站在朱老师身后拉着横幅说，疫情对孩子的影响不可避免又不容忽视。两年多来，一直和学校老师保持紧密联系，更加主动和孩子沟通，希望孩子能正确看待疫情，能在居家和在校学习的转换中安心学习，“看到孩子走进考点的大门，感觉已经迈出了胜利的步伐，期待能考出理想的成绩，如愿达成小目标。”

从每日新增感染者在50例左右的胶着状态，到每日新增感染者降至个位数或为零，北京已转入动态清零阶段。尤其是6月4日至7日15时，北京无新发社会面病例，首都疫情防控持续向好态势不断巩固。

考场内，考生们奋笔疾书自己的未来。考场外，北京多部门以最高标准、最严要求做好考试组织和疫情防控各项工作措施，在秩序维护、交通出行、治安管理、卫生防疫、防暑降温、环境整治等方面加强服务保障，全力确保高考“如期举行、应考尽考、安全考试”。

陪着这届毕业生高考后，朱老师即将退休。她告诉记者，疫情下高考如期举行，更加深切感受到了自己常和学生们说起的一种美好：“这世界有那么多人，多幸运，我有个我们。”