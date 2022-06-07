纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风 九部委明确5要点

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）近期，国家卫生健康委员会、工业和信息化部、公安部、财政部、商务部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家医疗保障局、国家中医药管理局等九部委联合印发了《关于印发2022年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》（以下简称《通知》），要求严格落实“管行业必须管行风”“谁主管谁负责”的行业治理主体责任，持续推进医药购销领域和医疗服务中不正之风综合治理。

《通知》共13条，包含持续提升纠风工作治理水平、扎实做好疫情防控领域纠风工作、深入开展医疗领域乱象治理、严厉打击医药购销领域非法利益链条、着力推进工作落实5部分内容。

主要为：一是持续提升纠风工作治理水平。进一步强调“管行业必须管行风”“谁主管谁负责”的行业治理主体责任。纠风工作领导体制和工作机制上，不断完善“党委统一领导、工作总体部署、部门各负其责、纪检监察机关组织协调和监督检查”。工作形式上，深入推进“互联网+”监管模式。

二是扎实做好疫情防控领域纠风工作。疫情防控仍然是卫生健康系统的头等大事。今年的纠风工作要点聚焦坚持“外防输入、内防反弹”总策略，“动态清零”总方针不动摇，将做好控疫情防控类医疗物资质量保障，持续打击涉疫领域违法违规行为，作为今年工作的重要内容。

三是深入开展医疗领域乱象治理。坚决维护医保基金安全，加大重点领域打击欺诈骗保工作力度。持续推进“廉洁从业行动计划”，坚决惩治“红包”、回扣等行风问题。落实落细“医疗机构工作人员廉洁从业九项准则”，严肃处理医疗机构工作人员违法违规牟取个人利益行为。

四是严厉打击医药购销领域非法利益链条。从“产销用”各环节共同发力打击回扣。探索建立长效监管机制，从招采、使用、监督等各环节加强部门协作。

五是着力推进工作落实。一方面对各地卫生健康部门作为纠风工作牵头单位，提出工作要求，压实主体责任。另一方面，弘扬行业正气，完善机制建设，为做好年度纠风工作提供了实施路径。