直播预告：血管“生锈”有多可怕？专家为你解答

心脑血管疾病已经成为我国目前主要致死病因，无论是冠心病、心肌梗死或是脑梗死，其本质上都属于血管疾病。血管健康，决定人的健康。血管“生锈”到底有多可怕？该如何守护血管健康？6月10日15:00，华中科技大学同济医学院附属同济医院老年医学科主任、中华医学会老年医学分会候任主任委员、中国医师协会老年科医师分会副会长张存泰将做客“人民好医生”客户端直播间，和大家分享血管老化的相关知识，教大家破译血管健康密码。

专家简介

张存泰，二级教授，主任医师，博士研究生导师，华中科技大学同济医学院附属同济医院老年医学科主任，中华医学会老年医学分会候任主任委员，中国医师协会老年科医师分会副会长，中国老年医学中心联盟副主席，中国老年保健协会常务理事，湖北省医学会常务理事及老年医学分会主任委员，湖北省老年保健学会会长，湖北省老年病防治与保健临床医学研究中心主任。

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