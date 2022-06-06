国家卫健委印发《医疗机构门诊质量管理暂行规定》 6月6日起施行

人民网北京6月6日电 （记者孙红丽）为提高门诊医疗服务质量，国家卫生健康委近日印发《医疗机构门诊质量管理暂行规定》（以下简称《规定》），自2022年6月6日起施行。

《规定》共36条，适用于二级及以上医疗机构门诊（不含急诊、发热门诊、肠道门诊、互联网门诊）质量管理。涵盖医务人员出诊管理、号源管理、预检分诊、门诊医疗文书管理、多学科（MDT）门诊、特需门诊、门诊转诊、门诊手术管理、以及门诊突发事件应急处理等方面内容。

加强预约挂号管理

《规定》提出，医疗机构应当实施患者实名就医。在注册、挂号、诊疗等各环节实行患者唯一身份标识管理。

医疗机构应当根据就诊量变化动态调整各挂号途径号源投放量，加强退号与爽约管理，建立退号候补机制，提升号源使用效率。加强预约挂号管理，提供网络、自助机、诊间、人工窗口等多种预约挂号方式。

医疗机构应当积极推行分时段预约诊疗，提高患者到院30分钟内就诊率，引导患者有序就诊，减少院内等候时间，减少人员聚集。

严格落实门诊首诊负责制度

《规定》明确，医疗机构应当严格落实门诊首诊负责制度，在本次就诊过程结束前或由其他医师接诊前，首诊医师应当对患者的检查、诊断、治疗、抢救和转科等负责。

医疗机构应当积极推行多学科（MDT）门诊，MDT门诊由相对固定的专家团队在固定的时间、地点出诊。

医疗机构应当加强门诊疑难病例管理，建立门诊疑难病例会诊制度，提供门诊疑难病例会诊服务，保障患者得到及时诊治。

推进检查检验结果互认共享

《规定》还提出，医疗机构应当提高医技科室工作效率，缩短检验、内镜、超声、CT、核磁等检查的预约等候时间，鼓励提供门诊检查集中预约、自助预约、诊间预约等多种形式的预约服务，有条件的可以提供一站式检查预约服务。

医疗机构应当依照相关规范在规定时限内出具检验和检查报告，并对门诊各项检查检验报告出具时间进行统计、分析，根据实际情况逐步缩减报告出具时间。

医疗机构应当推进检查检验结果互认共享，提高医疗资源利用效率，改善人民群众就医体验。