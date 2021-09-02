首都儿科研究所小夜班门诊线上线下全覆盖

晚上8点，首都儿科研究所（以下简称首儿所）一层内科综合门诊的候诊区仍有不少患儿和家长，其中大部分是中小学生。今年8月初，首儿所将小夜班门诊从线下延伸到线上，开设了互联网门诊的小夜班，门诊时间为8:00-21:00。截至8月31日，互联网小夜班接诊量为3689人次，其中皮肤科、保健科、耳鼻咽喉头颈外科的就诊人数占到了总量的49.82%。

“小夜班门诊是2020年8月21日开设的，一年来接诊患儿20余万人次，占医院门诊总量的10.49%，其中常见病、多发病患儿较多。内科综合门诊、呼吸内科门诊的小夜班门诊量较大。”门诊部主任牟京辉介绍，开设小夜班的目的是将部分日间患者分流至晚间，减少患儿和家长在医院聚集的同时，又能满足他们的就诊需求，“以时间换空间”来分散患儿的就诊时段，同时也为学业紧张的孩子和工作繁忙的家长提供了便利。为了配合小夜门诊，医技辅助科室安排了值班人员，患者就诊后可以完成相关的常规检查。”

“小夜班门诊很受患者欢迎，我们会持续开展下去。”副所长邰隽表示，首儿所每一项工作的开展都是以便民惠民为出发点，以群众所需所想所盼为落脚点。下一步会整合好首儿所的优势资源，依托互联网进一步拓宽基本医疗服务与个性化精准医疗服务相融合的医疗服务模式，集中解决患者“急难愁盼”问题，努力满足群众多层次、多样化的就医需求。

对于前往小夜班门诊就诊的患者，首儿所提示：

1. 需要空腹检查的项目无法在小夜班门诊完成。

2. 为减少在医院等候时间，请患者按照预约挂号的建议就诊时间段到医院就诊。

3. 为避免交叉感染，建议每名患儿最多有两位家长陪诊。

4. 就诊过程中，患儿和家长需要全程佩戴口罩。