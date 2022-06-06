直播预告：关注白内障防治 重现清晰视界

白内障是全球致盲率较高的一种眼病，很多老年人随着年龄增长而患有白内障，重度白内障如不及时进行治疗，很有可能会导致失明。如今，这一在大众印象中的老年眼病，也呈现出年轻化的态势。那么，应如何识别白内障？又该如何及时进行治疗？生活中要怎么做才能更好地保护眼睛呢？

6月6日11：00至12：00，人民好医生客户端将邀请北京眼科学会副会长,解放军总医院眼科医学部主任李朝辉将做客“人民好医生”直播间，就白内障防治的相关话题与大家进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

李朝辉，主任医师，现任解放军总医院眼科医学部主任；眼科医学部党委副书记；解放军医学院眼科教研室主任、博士生导师；南开大学医学院博士生导师。中国医师协会眼科医师分会常委；中华医学会专家会员；中国老年医学会白内障学术工作委员会主任委员；中国医师协会眼显微手术专委会主任委员；北京医学会眼科学分会副主任委员；北京眼科学会副会长等职务。

擅长：白内障，青光眼，眼外伤等眼前段疾病，擅长各类复杂晶状体类手术，尤其是复杂白内障超声乳化手术。

如何收看：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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