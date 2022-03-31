王宁利：关注“一老一小” 助力实现“十四五”眼健康目标

近日，全国防盲技术指导组组长、首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心主任王宁利做客由人民健康推出的《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》专家解读系列栏目。他提出，“十四五”期间，“一老一小”是眼健康的重点关注人群。要强化近视防控工作，将眼部疾病预防关口前移，助力优质医疗资源下沉，预防为主，防治结合，共同推动“十四五”眼健康目标实现。

王宁利介绍，在“十三五”之前，我国眼科重点工作以防盲规划为主。自“十三五”之后我国开始转变为眼健康规划，这一转变也是从以疾病为中心向以健康为中心转变的“信号”。当前我国近视患病率高，且以儿童青少年为主，随着我国步入老龄化社会，白内障、青光眼、老年性黄斑病变等和年龄密切相关的眼科疾病发病率也在逐渐增加。因此，“一老一小”是《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》关注的重点人群。

王宁利说，受疫情居家学习影响，不少学生观看电子屏幕时间增长，近视率出现反弹现象，2018年大中小学生总体近视率由53.6%下降至2019年的50.2%，2020年大中小学生总体近视率达到了52.7%。从总体上讲，基本实现了每年下降0.5个百分点的目标。近视防控是儿童青少年眼健康工作的重中之重。近年来，我国新生儿眼病筛查覆盖率逐渐上升，幼儿园眼健康管理体系也在逐步完善。

王宁利介绍，《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》中提到了“有效屈光不正矫正率”和“有效白内障手术覆盖率”两个指标，该指标是“高质量”的代表。相比之前的近视矫正率和白内障手术率，有效屈光不正矫正率进一步强化了近视矫正的质量，帮助孩子更规范地佩戴眼镜。而有效白内障手术覆盖率则将进一步提升手术门槛，两个指标的设立有利于促进眼健康从“量”到“质”的突破。

“眼健康是大健康的重要组成部分。”王宁利说，0-6岁儿童眼健康服务平台建设需要从妇幼保健医院到幼儿园等各环节中落实，尤其是在幼儿园期间，要对孩子视力、屈光发育等环节强化管理。同时，建议在三级甲等医院设立低视力诊治康复平台，让低视力残障人群得到较好的康复服务，借助物理、光学、电子等辅助方式，增加低视力人群视功能，帮助他们恢复生产能力，回归正常生活。此外，要建立健康信息平台，将医院眼科管理信息和眼健康管理信息打通，形成从预防到治疗的全生命周期的健康信息平台；强化科普平台建设，鼓励国家临床研究中心和国家医学中心加大科普投入，促进“大专家讲科普”；在眼健康科研平台建设中，需要大型医疗机构积极推进科学研究，促进研究成果转化。

王宁利认为，大部分眼部疾病是可防可治的，眼部疾病的预防尤为重要。不仅要将预防关口前移，且要下沉至基层，在县乡村进行眼健康信息管理，开展眼病筛查，推进适宜技术在基层普及，帮助县医院做好基本眼科医疗服务，并进行双向转诊。此外，大型医院要进一步攻关疑难眼病，预防为主，防治结合，多方合力共同推动“十四五”眼健康目标的实现。