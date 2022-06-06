打赢常态化疫情防控这场持久战

要坚持以人民为中心，在防疫政策的制定实施上充分体现延续性、科学性、综合性和精准性

当前，我国疫情防控形势持续向好。但也必须认识到，全球新冠肺炎疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性。奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强、潜伏期短、感染人数多，危害不容小觑。

慎终如始，则无败事。面对这场世纪疫情，我们要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，坚决落实党中央决策部署，坚决筑牢疫情防控屏障，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果。打赢常态化疫情防控这场攻坚战持久战，要坚持以人民为中心，在防疫政策的制定实施上充分体现延续性、科学性、综合性和精准性。

对新冠病毒的变异特性及全球疫情防控形势进行分析，不难发现疫情防控依然面临严峻复杂的局面。从世界各地报告病例情况看，奥密克戎变异株显示出极强的持续演化能力，迄今已进化出众多亚型。与如此“狡猾”的病毒较量，任何一个环节、任何一个流程的闪失，都可能影响疫情防控的成效。针对病毒变异的新特点，完善应急预案，落实好常态化防控措施，才能打赢这场持久战。

中西医协同协作工作机制，已经被证明是应对疫情的有效手段。疫情防控期间，各地统筹中西医公共卫生资源、协同攻关，取得了较好效果。比如，在本轮奥密克戎疫情中，针对老年患者、危重症患者和核酸长时间不转阴等情况，一些地方推进中药协定方汤剂在定点医院的广泛覆盖；在无症状感染者和方舱医院的患者救治中，中医药的优势和特色更加突出。未来，还应进一步加强中医药服务体系和服务能力建设，充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复等方面的作用，开展中西医结合有效模式的探索和推广，建立健全体现中医药特点的公共卫生服务体系。

因人、因地、因时制宜的防控与救治，为精准抗疫提供了中国方案。疫病的发生与多种因素相关，选择合适的防疫措施，可在最大程度上减少疫病的发生与流行。当前，多地根据实际情况制定了不同的防疫措施，体现了实事求是、精准施策。面对疫情，各地的中医疫病防治基地及医院应当主动作为，给出有针对性的中医预防方案。比如，北京中医药大学在校园疫情防控中使用新冠预防方，为北京冬奥会志愿者制定身体调理方案；长春中医药大学推出了方舱医院特色疗法，尽早进行100%中药汤剂全覆盖，尽早进行身体康复训练指导。此外，还应做到“一病一策”，针对某一疫病可能带来的共性问题提出防治方案；针对个体的具体问题和具体情况，提出个性化、更精准的综合防治方案。

疫情防控事关亿万人民生命安全和身体健康。当前国内外疫情防控具有复杂性、艰巨性、反复性的特点，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。科学防疫、精准施策、久久为功，高效统筹疫情防控和经济社会发展，我们必将夺取这场抗疫斗争的最终胜利。

（作者为北京中医药大学教授）

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 05 版）