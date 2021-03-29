“十四五”中医药发展划出7项重点 疫病防治能力建设居首

人民网北京3月29日电 （记者崔元苑）今日，国务院新闻办就“深入贯彻‘十四五’规划，推进中医药振兴发展”举行发布会。国家中医药管理局局长于文明在会上表示，“十四五”期间，国家中医药管理局将以服务人民健康为中心，以传承精华、守正创新为主线，以深化改革、完善制度为动力，坚持发挥中医药特色优势和多元价值作用，坚持突出中医药医疗服务核心价值，为健康中国建设、全面建设社会主义现代化国家作出应有贡献。

于文明具体介绍了七个方面的工作：

一是聚焦疫病防治能力建设，发挥好中医药疫情防控独特优势和作用。完善中西医结合救治机制，加强国家中医应急医疗队伍和基地建设，深化中医药疫病理论研究、中医药抗疫有效经验总结和临床数据挖掘，科学总结中医药防治的疗效成果。

二是聚焦特色人才培养，加强人才队伍建设。深化教育教学改革，实施特色人才培养工程，推动领军人才、优秀人才、基层骨干实用人才等特色人才队伍建设。

三是聚焦医疗资源提质扩容，推进优质高效服务体系建设。启动国家中医医学中心、区域中医医疗中心、中医特色重点医院等建设，推进中西医协同发展。

四是聚焦高质量发展，促进传承创新和中药质量提升。加强中医药科技创新体系建设，推进道地中药材生产基地、中药质量追溯体系建设，落实中药注册管理改革举措。

五是聚焦遵循中医药规律和特点，建立完善评价和标准体系。健全中医药科研方法、评价体系，完善临床疗效评价技术、方法。推动中医临床诊疗标准、临床技术规范的制定。

六是聚焦开放发展，加强中医药国际交流与合作。加强“一带一路”重点国家双边合作和与世卫组织等多边合作，让中医药“走出去”。打造粤港澳大湾区中医药发展高地。

七是聚焦体制机制改革，营造良好政策环境。推进国家中医药综合改革示范区建设。推动设立基层中医药工作先进市、县创建工作，总结推广各地先进经验。配合全国人大开展好中医药法执法检查。推动进一步完善中医药价格和医保政策，建立持续稳定的投入保障机制，健全中医药管理体制。

于文明表示，中医药传承创新发展进入了新阶段，踏上了新征程。中医药系统将乘势而上、担当作为，传承精华、守正创新，推动中医药振兴发展，为增进人民群众健康福祉，为建设健康中国、建设社会主义现代化国家做出新贡献。