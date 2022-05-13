时时处处绷紧防疫之弦

今年以来，全球疫情形势依然严峻复杂，新冠肺炎病毒多次变异，隐匿性强，传播速度快。世界卫生组织多次发出警告，呼吁各国不要认为疫情已经结束。从国内看，全国多地本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，发生频次明显增加、感染人数快速增长、波及范围不断扩大，疫情防控“外防输入、内防反弹”任务艰巨。我国持续面临同时段多地发生以奥密克戎病毒株为主的疫情防控局面，输入来源更加隐匿、传播方式更加多样、疫情来源错综复杂，防控形势日趋严峻复杂。疫情反复警示我们，疫情防控不可能一蹴而就。

新冠肺炎疫情发生两年多来，在党中央的坚强领导下，举国上下坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针不动摇、不放松，疫情防控取得重大战略成果。事实证明，我们的防控政策是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的。需要清醒认识到的是，疫情防控既是一场没有退路的歼灭战，也是一场需要久久为功的持久战，必须做好长期作战、连续作战的准备，杜绝“松口气、歇歇脚”想法，在疫情防控的“战争”中学习“战争”，不断复盘，不断完善防控方案。

持久战并不是让疫情防控的战斗无限拉长，它更多是指我们疫情防控的态度，只有充分认识到持久战，才能时时处处绷紧疫情防控这根弦，随时应对疫情防控的问题和挑战，真正落实到位疫情防控措施。不做持久作战的心理准备，遇到疫情如临大敌，临时拼凑，手忙脚乱，一定会变成一场被动的消耗战。

“松口气、歇歇脚”的想法既不符合党的性质和宗旨，更会带来极端危险的现实结果。我国是人口大国，老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必造成大规模人群感染，出现大量重症和病亡，人民生命安全、身体健康和经济社会发展将受到严重影响。“人民至上，生命至上”，始终是疫情防控的着力点，也是根本遵循。

疫情传播的特点是“针尖大的窟窿能漏斗大的风”，疫情防控工作充满复杂性、艰巨性、反复性。与病毒打“持久战”容不得半点懈怠、来不得半点虚功，必须不折不扣抓好落实，充分吸取群众智慧，发挥群众才能，主动回应群众关切，筑牢群防群控的铜墙铁壁，慎终如始，坚决打赢疫情防控这场硬仗。