“Z世代”喜欢喝什么饮料？上海市消保委最新调研来啦！

人民网北京4月2日电 （记者乔业琼）“Z世代”，是指出生于1995年~2009年之间的人群。据国家统计局数据，中国“Z世代”人群超2.6亿人。对此，上海市消保委表示，“Z世代”崛起释放出强大的消费潜力，成为饮料市场的生力军。为把握“Z世代”消费心理、洞察“Z世代”饮料消费特征和消费方式，上海市消保委对上海100位“Z世代”样本人群开展深度访谈，受访对象身份兼顾上班族及学生群体，其中男女比例4:6，8成以上受访者年龄为20-25岁，并发布《Z世代饮料消费调查报告》。

根据场景不同 倾向于选择不同的饮料

调查显示，上海“Z世代”饮料消费频次较高，51%的受访人群表示，自己一周内购买饮料的次数为3次及以上，15%的“Z世代”一周仅购买1次饮料。高频次的消费行为让“Z世代”扛起饮料消费大旗，成为驱动消费增长的重要因素。

同时，男性女性在对饮料品类的选择上差异明显。女性对于奶茶、咖啡、气泡水的需求高于男性，男性则更偏爱碳酸饮料、功能型饮料。在品牌的选择上，琳琅满目的饮料品牌让“Z世代”选择更趋多元化。其中，63%的“Z世代”在工作场景中首选咖啡，58%的“Z世代”在学习场景下会首选气泡水，65%的“Z世代”在社交场景下首选奶茶。

重视健康养生 首选“0糖”

不同口味的饮料，带来差异化感官体验。调查发现，“Z世代”的消费者比较喜欢含水果味、茶味、奶味等饮料。在水果口味中，桃子口味饮料是“Z世代”首选，其次是清爽的柠檬味，葡萄味排第三；茶味中，乌龙茶、抹茶、红茶、绿茶等口味饮料接受度较高；在其他口味中，“Z世代”首选奶味、甜味的饮料。

值得注意的是，随着一些口味上新，季节限定的春季樱花、夏季西瓜等也成为“Z世代”尝鲜的不错选择。

对于喝饮料，“Z世代”一方面寻求味蕾的刺激，同时也更加注重健康养生，调查显示60%的人会因饮料配料表健康而选择购买。调研访谈中，越来越多“Z世代”认识到长期摄入大量糖分会对健康造成不良影响，因此在喝饮料时会注意糖分的选择。

对国货品牌认同感较强

“Z世代”群体拥有很高的文化自信，他们热衷尝试新锐国潮产品，也是民族品牌的重要拥趸。超6成“Z世代”受访者相较购买国外品牌，首先会考虑国货品牌。

在国货潮品中，“Z世代”关注不同元素之间碰撞出新的火花，他们比较喜欢的国潮元素包括中国红、水墨、刺绣、龙、故宫、神话故事以及经典IP再现等。问卷调查显示，52%的上海“Z世代”消费者在近一个月里，购买过国货品牌的饮料，其中3成消费者选择新锐国产饮料品牌，另外2成则选择了老牌饮料新推出的产品。

此外，上海“Z世代”购买饮料还受到多重因素影响。他们热衷向亲友“安利”新推出的饮料，也容易被“安利”。69%的人会因为朋友推荐购买新饮料产品，62%会自主选择随机购买，49%的人会因为网红、明星推荐而购买饮料。此外，饮料消费行为还受综艺、直播等平台和因素影响。