新疫苗阻止肿瘤逃避免疫攻击

英国《自然》杂志近日发表的一篇论文展示了一种新的癌症疫苗，可阻止肿瘤对疫苗诱导免疫攻击的防御反应。初步结果表明了这一疫苗在小鼠和非人灵长动物中的效力和安全性。该临床前结果为进一步测试确定临床适用性铺平道路。

大多数癌症疫苗都靶向癌细胞表达的特异的细胞表面蛋白（抗原），帮助免疫系统识别和攻击这些细胞。但是这些抗原的性质和免疫原性（激发免疫反应的能力）对每个人而言都是独特的，这限制了对普适疫苗的开发。而且，肿瘤经常可以通过变异和改变抗原呈递，从而降低对其的识别来逃逸免疫攻击。

美国丹娜-法伯癌症研究所科学家此次提出了一种癌症疫苗的新设计，能克服癌症免疫中的个体差异，即通过靶向两种主要类型的免疫细胞——T细胞和自然杀伤（NK）细胞，引起独立于肿瘤抗原的协同全面攻击。

这种疫苗靶向两种表面蛋白MICA和MICB，它们在各种人类癌症中都会因应激而增加表达量。正常情况下，T细胞和NK细胞会与这些应激蛋白结合活化，而肿瘤细胞可以通过剪切MICA和MICB使其脱落来逃逸免疫攻击。但这种疫苗能阻止剪切，从而增加应激蛋白表达量，最终更易引发T细胞和NK细胞协同双重攻击。团队表明，这种疫苗在小鼠和恒河猴模型的初步实验中有效且安全。

研究人员总结说，初步结果表明这种疫苗能够增进对肿瘤（即使是有逃逸变异的那些）的免疫保护。未来尚需临床试验评估其在人类中的潜力。