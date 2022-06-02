十年寒窗苦读日，只盼金榜题名时。受新冠肺炎疫情的影响，今年的高考尤为特殊。如何帮助考生做好个人防护，保障他们的身心健康，顺利完成考试，是家长和考生们当下最关心的事。为此，人民网健康生活频道和人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端联合推出“筑梦高考 健康护航”2022年高考“健康与防疫”系列访谈。

一年一度的高考现已进入倒计时。关于科学防疫，考生在考前应做好哪些准备？有何注意事项？如何做好防护保持健康状态，顺利应考？华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科副主任赵雷做客直播间，和大家分享关于高考期间健康防疫那些事。

专家简介：

赵雷，主任医师，博士生导师，哈佛大学医学院博士后，华中卓越学者。华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科副主任，光电国家研究中心双聘教授，民建中央全国抗疫先进个人。

如何收看直播：

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“筑梦高考 健康护航”2022年高考“健康与防疫”系列访谈：

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(责编：乔业琼、吕骞)