直播预告：推进学科建设提升管理、诊疗能力 促进公立医院高质量发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康举办“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

5月31日14:00至15:00，湖南省株洲市中心医院（中南大学湘雅医学院附属株洲医院）院长蔡安烈将就“推进学科建设提升管理、诊疗能力”相关话题进行交流和探讨。

专家简介：

蔡安烈，主任医师，湖南省骨伤科专家，为株洲市中心医院（中南大学湘雅医学院附属株洲医院）院长。

现为湖南省人大代表、株洲市人大代表、株洲市人大常委委员、享受湖南省政府特殊津贴人员、中华医学会结核病分会骨科专业委员会委员、全国老年学和老年医学会学会骨质疏松分会中西医结合专家委员会常委、株洲市医学会副会长、株洲市学术技术带头人、中国院长赴美国哈佛大学研修培训班学员、湖南省公立医院院长赴美国霍普金斯医院能力项目培训班学员。

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