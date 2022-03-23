去年药品案件查办力度持续加大 查办货值超19亿元

人民网北京3月23日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，2021年，我国药品案件查办力度持续加大。从案件数量看，全年共查办“两品一械”案件13万余件，较2020年增幅达27%。从案件货值金额看，全年案件查办货值超19亿元，罚款金额超16亿元，没收违法所得近2亿元，较2020年分别增加44%、36%和12%；责令停产停业企业500余户，吊销许可证约60件。

国家药监局表示，2021年，各级药品监管部门进一步加大执法办案力度。不断加强与公安机关等部门协调配合，强化行刑衔接、行纪衔接，严格落实违法行为处罚到人要求，严厉查处多个大案要案，移送司法机关案件近700件，开出我国第一张化妆品终身禁业罚单，打出了严惩违法违规行为的重拳，保障了药品安全形势总体稳定。

另外，全生命周期质量监管效果持续提升。2021年，加大现场检查力度，检查药品、医疗器械、化妆品企业（使用单位）421万家次，完成整改19万家次。

加大抽检力度，完成药品抽检21万批次，合格率为99%；完成医疗器械品种抽检近3万批次，合格率为95%；完成化妆品国家抽检2万余批次，合格率为98%；对抽检不合格的产品和企业依法予以查处。

加强风险监测，完善药品医疗器械网络销售监测平台，开展网络销售违法违规行为专项整治行动，建立化妆品高风险信息“直通车”检查制度，及时收集处置高风险信号。基本形成“两品一械”全生命周期风险监管闭环，没有发生系统性、区域性重大质量安全风险。