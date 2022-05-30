中疾控周报：中国报告首例境外输入奥密克戎BA.5感染者

据中国疾病预防控制中心近期发布的英文周报介绍，中国已发现首例由境外输入的新冠病毒奥密克戎变异株BA.5感染者。

周报表示，一架来自荷兰阿姆斯特丹的国际航班于今年4月27日抵达上海浦东国际机场，乘客转运至隔离酒店接受14天的医学观察并定期接受新冠检测。其中一名37岁的中国男性乘客4月29日核酸检测结果呈阳性，被诊断为新冠肺炎轻型病例。

据介绍，该病例于4月25日从乌干达出发，26日在阿姆斯特丹转机，27日在韩国首尔转机。这名患者已在中国和乌干达接种了4剂次的新冠病毒疫苗。确诊后，这名患者被转运至上海市公共卫生临床中心接受治疗，康复后于5月12日出院。

5月13日，该患者的鼻咽拭子样本(4月29日采集)接受了基因组测序，其结果显示，这名患者感染了新冠病毒奥密克戎BA.5变异株。该基因组与南非上传的一组基因序列关系最为密切，其S基因中发生了34个非同义突变，符合BA.5亚型的特征。

BA.5的基因序列首次上传于2022年3月15日，来自于南非2月25日采集的一名患者的鼻咽、口咽拭子。与BA.4一道，BA.5变异株引起了南非近几周来的疫情增长，并在3个月内传播至其他19个国家。在一些国家，例如葡萄牙，BA.5变异株导致了病例数增长。自4月下旬以来，南非也报告了入院人数出现一定增长。

周报也指出，相关变异可能影响BA.5的特性，使它看起来比BA.1和BA.2具有增长优势，这可能主要是由免疫逃避所驱动。其中一项变异同样也是核酸检测中S基因靶标失败的原因，但是包括多个基因靶标的核酸检测仍会保持对该变异株支系的准确性。

周报表示，研究表明，疫苗接种程度以及各国BA.2疫情波次的高水平，有可能对BA.5的出现起到了作用，仍需要持续的监测和分析以进一步阐释这一亚型的特征与影响。