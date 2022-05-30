上海发布经济恢复重振行动方案（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月29日电 （记者李泓冰、曹玲娟）《上海市加快经济恢复和重振行动方案》5月29日发布。上海市将按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚定信心、攻坚克难，加快推进经济恢复重振。

在29日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市委常委、常务副市长吴清说，上海将高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚持把保市场主体放在紧要位置，支持和帮助各类企业特别是经营困难的中小微企业渡过难关。

据介绍，《上海市加快经济恢复和重振行动方案》包括八个方面、50条政策措施，自6月1日起施行。

为全力助企纾困，上海从阶段性缓缴“五险一金”和税款、扩大房屋租金减免范围、多渠道为企业减费让利、加大退税减税力度、发放援企稳岗补贴等方面，综合实施“缓免减退补”政策为企业减负。如餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业以及受疫情影响经营困难的中小微企业和个体工商户可缓缴社会保险费，用人单位可申请缓缴住房公积金，纳税人可延期纳税申报或申请延期缴纳税款；对困难行业企业给予一次性稳岗补贴，对符合条件的用人单位给予一次性吸纳就业补贴等。

上海提出取消企业复工复产复市不合理限制，自6月1日起取消企业复工复产白名单制。推出扩大企业防疫和消杀补贴范围、建立长三角产业链供应链互保机制、畅通国内国际物流运输通道等措施，支持各行业领域复工复产复市，稳步提高企业达产率。

在稳外资稳外贸方面，上海将建立重点外资企业复工复产专员服务机制，提前启动2022年上海市鼓励跨国公司地区总部发展专项资金申报工作，进一步支持跨国公司在沪设立地区总部和外资研发中心。加大出口退税、出口信用保险等支持力度，鼓励港航企业减免货物堆存费和滞箱费，助力外贸企业履约订单。

在促消费方面，上海年内新增非营业性客车牌照额度4万个，按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税，对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次性1万元补贴，支持大型商贸企业和电商平台发放消费优惠券，支持文创、旅游、体育产业发展。

在扩投资方面，上海将在年内完成中心城区成片旧区改造，全面提速零星旧区改造，新启动8个以上城中村改造项目。全力推动在建项目复工复产和新项目开工建设，支持扩大企业债券申报和发行规模，充分引导和激发社会投资。

上海的行动方案还要求多渠道稳定和扩大就业，落实高校毕业生见习补贴、求职创业补贴等各项支持政策。优化人才直接落户、居转户、购房等条件，吸引和留住各类人才。通过发放一次性补贴、爱心礼包等形式，保障困难群众生活。

吴清表示，全市各部门、各区要抓紧出台实施细则，确保各项政策以最快速度落实落地，高效直达市场主体。要持续开展各层各级领导干部“防疫情、稳经济、保安全”大走访、大排查，建立企业诉求快速回应和解决问题的服务机制，实施市场主体纾困优化营商环境专项行动计划。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 02 版）