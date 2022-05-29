刺痒难耐的“蚊子包”很可能是荨麻疹

全身多个部位起“蚊子包”，刺痒难耐，难道是越冬的蚊子开始出来“搞事情”了？其实，这种情况很有可能是荨麻疹。好好的怎么就弄了一身包呢？今天，医生就来带您了解这种“听上去就痒”的疾病。

带您认识荨麻疹的“大家族”

荨麻疹是一种很常见的皮肤病，可发生于任何年龄。约30%的人一生中至少发生过一次荨麻疹，可见于任何年龄和性别。根据患病时间长短，可将荨麻疹分为急性荨麻疹和慢性荨麻疹，慢性荨麻疹的症状持续时间在6周以上。

根据病因还可将荨麻疹分为自发性荨麻疹和诱导性荨麻疹，其中诱导性荨麻疹包括皮肤划痕症、冷性荨麻疹、延迟压力性荨麻疹、水源性荨麻疹、日光性荨麻疹、振动性血管性水肿和接触性荨麻疹等。

这些“蚊子包”

是怎么冒出来的？

荨麻疹的病因非常复杂，根据来源不同一般可分为外源性和内源性。外源性因素多为一过性，内源性因素多为持续性。

外源性因素 阳光直晒、皮肤受到摩擦和压力、冷热刺激、吃了某种食物或药物、吸入过敏原等。

内源性因素 细菌和病毒感染、劳累、精神紧张和慢性疾病等。

除了以上列出的因素之外，还有其他诱发荨麻疹的病因。通常急性荨麻疹较易找到原因，而慢性荨麻疹的病因多难以明确。据目前的研究，成人或儿童的慢性荨麻疹症状，很少是由过敏引起，而是自发性的。

人体中的肥大细胞是引起荨麻疹最主要的效应细胞，其广泛分布于皮肤及内脏黏膜下的微血管周围，具有强大的免疫调节功能。虽然名字叫做肥大细胞，但是它与肥胖可是毫无关系。荨麻疹患者体内的肥大细胞可通过不同机制被激活，释放出组胺、类胰蛋白酶、白介素、白三烯等物质，导致风团、水肿和瘙痒症状。

其中一种重要机制，是人体内一种免疫球蛋白IgE，它在荨麻疹发病机制中具有核心作用，IgE可通过不同方式激活肥大细胞，进而释放上述组胺等炎症介质，导致荨麻疹症状。

出现这些症状要尽快就医

荨麻疹主要表现为大小不等的风团伴瘙痒。风团的形状和大小可变、中央隆起，周边常伴有红晕，通常在24小时内自行消退，但常在身上其他区域轮流出现。大部分慢性荨麻疹患者病程可达数年，甚至长达50年。

然而，荨麻疹不能与风团画等号，一些荨麻疹患者还会出现血管性水肿，主要表现为突发的真皮或皮下组织肿胀，伴瘙痒、疼痛和烧灼感（如眼睑和口唇）。相较风团，血管性水肿的持续时间更长，可达72小时。

除了风团和血管性水肿外，病情严重的荨麻疹患者还可伴有发热、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷及呼吸道梗阻等全身症状，若累及喉头还可能出现呼吸困难甚至窒息。如果荨麻疹患者出现了发烧和呼吸困难，需要尽快前往就近医院急诊科处理。

文/曹源（北京大学第三医院）