哮喘患者如何急救（名医讲堂）

哮喘是由基因和环境互相影响、相互作用引起的一种疾病。其中，60%至70%的患者为过敏性哮喘。

易患哮喘的人群受遗传因素影响，在家族亲缘中有过敏性疾病的人有25%至50%的遗传倾向。引起哮喘的环境因素包括：过敏原，如尘螨、花粉、真菌、动物毛屑等；化学物质，如二氧化硫、氨气、油漆等；食物，如鱼、虾、蟹、蛋类、牛奶等；药物，如普萘洛尔、阿司匹林等；微生物因素，如细胞、病毒、原虫、寄生虫等；营养因素，如缺乏维生素D；环境污染，如烟雾环境、雾霾、家居装修等。

哮喘患者多有过敏性鼻炎、湿疹或荨麻疹等过敏性疾病。哮喘发作时可由于气道狭窄程度的不同表现出不同的主诉症状，如咳嗽、胸闷、气促、喘息等。哮喘的症状是反复发作性的喘息、气促，伴或不伴胸闷或咳嗽，以夜间及凌晨多发生，常与接触变应原、冷空气、物理或化学性刺激、上呼吸道感染和运动等有关，这些症状可经过治疗后缓解或自行缓解。缓解期可以像正常人一样无任何症状。

哮喘与其他疾病的喘憋有所不同，主要是伴随症状不同、基础疾病不同。心功能不全引起的喘憋，多在夜间平卧时加重，端坐起来后减轻，患者既往多有高血压、冠心病等基础心脏病。慢阻肺引起的喘憋，主要是在活动后气短喘憋，坐下休息后减轻，患者既往有吸烟史或者生物燃料接触史等。急性或者慢性肺栓塞引起的胸闷喘憋，多以胸闷为主，活动后有加重，患者多有下肢静脉曲张或长久静坐或手术后卧床的情况。

高风险人群需要关注自身过敏性疾病的症状，早发现、早治疗。建议哮喘患者进行过敏原检测，了解自身的过敏物质，并在生活中尽量避免接触，可以延缓疾病进展，减轻哮喘严重程度。过敏性鼻炎患者应积极治疗，可以延缓鼻炎转变为哮喘。哮喘患者千万不能心存侥幸，需要进行规范治疗，才能避免哮喘加重，减少住院或死亡事件发生。

出现下述任何一个症状或几个症状，都提示哮喘出现急性加重：突然的喘息症状加重、喘憋频率增加、气促明显、心率加快，甚至端坐呼吸、发绀、讲话单个字、大汗淋漓、呼吸次数增多、嗜睡和意识障碍等。

当患者出现哮喘急性加重时，患者本人和家属要学习掌握以下基本处理方法：

患者本人哮喘急性发作时，应立即吸入快速起效的支气管舒张剂（如沙丁胺醇气雾剂），首先吸入2至4喷，20分钟后喘憋不缓解可以再次吸入2至4喷，20分钟后仍无缓解，可以再次吸入2至4喷，同时拨打120急救电话，尽早就医，到医院接受进一步治疗处理。

患者家属或陪伴人员帮患者找到最舒适体位，帮助患者坐起来，身体微向前倾斜，让患者呼吸大量的新鲜空气，必要时吸氧。迅速将药物及吸入装置为患者准备好，并帮患者应用快速缓解的药物（如沙丁胺醇气雾剂）。对于中度和重度哮喘发作的患者，先帮助其吸入2至4喷的支气管舒张剂，同时快速将患者送往最近的医院进行救治。尽量消除其紧张情绪，协助患者排痰，引导患者呼吸，必要时快速给患者服用激素类药物，以缓解病情，并尽快送医院就诊。

（作者为中日友好医院呼吸与危重症医学科主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 19 版）