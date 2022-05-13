白衣执甲  同心抗疫（抓细抓实各项防疫工作）

4月以来，来自20多个省份和军队的3万多名援沪医疗队员，持续奋战在上海疫情防控医疗救治一线，为坚决打赢大上海保卫战贡献力量。

“再苦再累，也要打赢大上海保卫战”

“接到援沪通知后，来自重庆市25个区、66家单位的1567人在一天内火速集结、完成队伍组建。其中100多人拥有支援湖北的经验。”重庆援沪医疗队领队、前方指挥部指挥长梅哲说。

重庆援沪医疗队设有6支医疗分队、30个医疗小组，由指挥部统一指挥调度。11名临时党委委员带头下沉方舱医院等，28个临时党支部组建了党员突击队和青年突击队。

接手4家方舱医院。“方舱累计收治超过1万人，最近出舱人数明显增加，几乎每天都‘出大于入’。”医疗队前方指挥部医疗救治组组长梅浙川说。医疗队前方指挥部医疗救治组成员曾毅介绍，他们广泛开展汤剂、针灸等中医药服务，为缩短新冠感染者转阴时间、改善相关症状提供帮助。

支援松江区实施大规模核酸采样。医疗队临时党委委员、前方指挥部医疗救治组成员潘传波说，时间紧、任务急、数量多是核酸采样的工作常态，“再苦再累，也要打赢大上海保卫战。”截至5月12日，重庆援沪医疗队已开展核酸采样332.5万人次。

“方舱是一个给予爱、得到爱的地方”

“让我们期待明天会更好……”上海世博展览中心方舱医院内，福建援沪医疗队队员邀请“舱友”们共同唱起《明天会更好》。

“初到方舱，面对陌生环境容易感到焦躁、不安，需要以专业知识做好心理疏导。”福建援沪医疗队副总领队赵红佳说，将文化建设纳入方舱管理，给予“舱友”们更多精神上的慰藉鼓励，也是医护们的重要工作。

“方舱是一个给予爱、得到爱的地方。”上海世博展览中心方舱医院护理主任陈晓欢说，“我们会邀请同一天生日的‘舱友’和‘大白’一起庆生；为解除隔离的‘舱友’设计‘回程票’。”针对不同人群，医护人员提供个性化帮助：多陪老年患者聊天，陪儿童画画、读诗，为复习备考的学生划出自习区……相互理解支持，让方舱里充满正能量。

目前福建援沪医疗队共有1941名队员，其中1152人奋战在上海世博展览中心方舱医院。“坚持就是胜利！”赵红佳说。

“我们最好的重症治疗团队，都来了”

湖南第三批援沪医疗队由中南大学湘雅医院、湘雅二医院、湘雅三医院、湖南省人民医院的医疗、护理、院感专家组成，共130人，进驻瑞金医院卢湾分院和上海中医药大学附属曙光医院西院区的重症监护室。“我们最好的重症治疗团队，都来了。”医疗队领队、中南大学湘雅医学院常务副院长柴湘平说。

医疗队医疗救治组组长张丽娜回忆，医院收治了97岁的黄奶奶。“她患有慢性心功能不全等疾病。在重症病房经历了休克、呼吸衰竭，我们精心治疗，终于将她从危险中拉了回来。”医疗队在经过缜密分析后决定将重症救治“关口前移”：相关专家每天到普通病区巡诊，找出潜在高危患者，并指导治疗，避免病情恶化。

医疗队护理组长黄伶智说：“大家能吃苦、不怕烦，吸痰、喂饭、翻身、插管，24小时守候在患者身边。”

截至5月11日，湖南这支重症治疗“特种兵”累计收治危重症患者55人，转出33人。

“我要努力工作，帮他们减轻一点痛苦”

4月30日深夜，云南援沪核酸检测气膜实验室依然灯火通明，医疗队队员何亮在紧张地忙碌。

云南援沪医疗队采取两班制，24小时投入检测工作中。“核酸检测是一项精细操作，取样需要精确到微升。”何亮说，“能让市民尽早查到核酸检测结果，我们再累也值得！”

4月4日以来，云南援沪医疗队4批共1206名队员投入上海疫情防控工作，主要负责建设管理设在浦东新区的云南援沪核酸检测气膜实验室，以及黄浦区的两所方舱医院。此外，还抽调医护人员协助开展肾病治疗和血液透析等工作。

“有个老奶奶可喜欢我了，好几次都让我帮她做透析，还教我说上海话。”云南援沪医疗队的血液透析小队有9个人，23岁的杨继年龄最小，“患者们对我们都特别好。我要努力工作，帮他们减轻一点痛苦。”

云南援沪医疗队领队、云南省卫生健康委党组书记许勇刚介绍，截至5月12日，云南援沪核酸检测气膜实验室已检测超150万管；两所方舱医院累计收治感染者6176人，治愈出舱5242人。

（本报记者邱超奕、张璁、史一棋、何勇、杨文明）

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 03 版）