23岁考研小伙报名方舱志愿者，医护们轮流给他送来纸笔

南一方舱的收治工作在上海市东方医院医护团队的默契配合下，不知不觉已有一个月了，日常运作有条不紊，有许多患者自告奋勇组成志愿者队伍，协助医护工作。这一场患者与医护的“双向奔赴”，让方舱的隔离生活充满了理解与温情。

4月25日进舱的曾超，是一名23岁的PE工程师，去年刚离开老家河南到上海就业。遭遇疫情受到感染的他，从公司的隔离点刚转移到南一方舱时，内心惶恐，“一来不知道自己什么时候能出院，二来怕方舱环境不好”。没过多久，忧虑便烟消云散。东方医院医护团队在方舱投入使用前，曾5次来到工地实地勘察，为让患者住得安全、舒心，在建设阶段就从生活角度出发建言献策，尽可能地照顾到隔离生活的方方面面。

“这里有稳定的热水、空调设施，有独立的卫生间，每三个人住一间，空间也非常大。在医护们的防疫科普和细心叮嘱下，大家的防护措施做得很好，除了吃饭与洗澡，其余时间都一直佩戴着口罩”。曾超细心地观察到医护们穿着“大白”照顾大家的不易，于是主动申请加入了志愿者队伍。

作为志愿者，他平日的主要工作是协助医护们发放三餐。“没做志愿者时，虽然觉得‘大白’很辛苦，但没有体会到这些琐事的复杂”，曾超感慨道。他住在二楼，每次发餐需要搬运七八箱餐食上楼，然后按顺序推着推车依次将餐食放到每个房间的门口。已入初夏的上海，气温逐渐升高，加上餐盒本身的热度，每次发放完毕，曾超的身上早已全是汗水。但他觉得，身穿“大白”防护服的医护们更是不容易，“我要尽可能地多干一些，多替他们分担一些。”

方舱隔离期间，曾超不仅要做志愿者工作，同时还在准备考研。“转移到这里的第二天，我就问能不能给我找一支笔和一些纸。‘大白’过了一会儿就给我送来了。第一次的纸用完后，他们又给我送了厚厚一沓。”即使“大白”们每日都要换班，他们也会叮嘱换班的同事，要记得为这位备考的志愿者准备些纸笔和学习用品，为他的考研之旅助力。南一方舱的医疗领队李铁岩与同事们时常为曾超加油打气，大家的鼓励给他带来了奋进的动力。

目前，曾超的方舱志愿者工作仍在继续，而他的白纸上也早已写满密密麻麻的学习笔记。“我相信，乌云终会散去，阳光将照耀大地，我们一定会战胜疫情！”