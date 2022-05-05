张 璁

“让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好……”五一节期间，上海世博展览中心方舱医院内回荡起《明天会更好》的歌声。这一支由福建援沪医疗队队员邀请“舱友”共唱的歌曲，让很多在场的人们流下了激动的泪水。

“舱友”是福建援沪医疗队对舱内收治的新冠感染者的称呼。“‘舱友’初到方舱，面对陌生环境容易感到焦躁、不安，这需要以专业知识做好心理疏导。”福建援沪医疗队副总领队赵红佳说，将文化建设纳入方舱管理，给予“舱友”们更多精神上的慰藉和鼓励，也是医护们的重要工作。

走在方舱里，会看到一面“心语心愿”墙。

“我的心愿是赶紧回家与家人团聚！”“上海早点好起来！”在这面墙上，一棵由纸箱壳拼接而成的“树”上长出了一片片心形的“树叶”——那上面写满了“舱友”们真诚的祝福，不少“舱友”还以此为背景，为自己录制了心愿视频。

“方舱是一个给予爱、得到爱的地方。”上海世博展览中心方舱医院护理主任陈晓欢说，像这样的做法还有很多，“比如会精心制作生日贺卡等，邀请当天生日的舱友和同日生日的大白一起庆生；我们还为解除隔离舱友设计‘回程票’，祝福‘舱友’平安回家等等。”

为了关注“舱友”们的心理健康，方舱内设了一个“心理门诊”。来自福建援沪医疗队的陈瑛瑛和她的团队，不仅在线下工作，还能通过线上视频、语音等方式“问诊”。有一次医生查房时发现，一位39岁的女“舱友”有乏力、头晕、胸闷等症状，初步判断为癔症。通过现场指导其进行呼吸训练、肌肉放松练习并予以心理疏导，没几天她的症状就得到了明显改善。

不仅如此，针对不同的人群，医护人员也会为“舱友”们提供个性化的帮助：陪同老年“舱友”聊天，帮助其使用手机、下载新闻、联系家人、连线网络；对于进入方舱的儿童，队员们自购绘本、字帖、唐诗、彩笔，教他们涂色、陪他们读诗；甚至还为一些复习备考的学生专门划出了一块自习室，尽量营造安静的学习环境……医护们的努力得到了“舱友”们的认可，这段时间他们也收到不少的感谢信、感谢画，让方舱里充满正能量。

五四青年节当天，方舱内挂出了一幅描绘医护守护上海的作品，画中奋战着的“大白”们边上写着“无奋斗不青春”，背景则是上海的城市天际线。“沪闽情深，同心抗疫。”赵红佳说，目前福建援沪医疗队共1941人，其中1152人奋战在上海世博展览中心方舱医院，“坚持就是胜利。医疗队充分发挥临时党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党建引领，凝聚合力，相信一定能打赢这场疫情防控攻坚战”。

(责编：杨光宇、牛镛)