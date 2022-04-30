上海市、区方舱总床位逾30万，近6天出舱数明显高于新增感染数

4月30日上午举行的上海市疫情防控工作第169场新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示，对阳性感染者“应收尽收”是尽快切断传染源、阻断社区传播、控制疫情蔓延最有效的方法。上海本轮疫情发生以来，阳性感染者迅速增加，目前已累计报告阳性感染者超过57万例。为实现“应收尽收”目标，我们做好了以下几项工作：

一是全力推动定点医院建设，扩大8家市级定点医院收治能力，建设32家区域性定点医院，可收治床位2.3万张。选择基础条件好、适宜改造的方舱医院加强硬件建设，提高救治能力，转换为4家“亚定点医院”，提供6700张收治床位。

二是不断扩大方舱医院收治规模，改建一批体育馆、会展中心等设施设备较好的公共建筑作为方舱医院，用于无症状感染者和轻型病例的集中隔离医学观察。目前，市、区方舱医院总开放床位约30万张。

三是我们统筹市、区两级医疗力量，选派1万多名医务人员入驻定点医院、方舱医院工作。在此基础上，国务院联防联控机制调配外省市和部队近3万名医护人员驰援上海，加强医疗救治工作。

定点医院和方舱医院的床位数从开始的比较紧张，再到后来的紧平衡。据统计，近6天本市新增阳性感染者85832例，出院出舱131030例。下一步，我们将根据疫情发展进一步研判，根据分类、分级救治的原则，对定点医院、方舱医院的设置运行进行动态调整，让需要住院治疗的患者得到及时、有效的医疗救治。