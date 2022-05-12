我国护理事业发展量效同升 护理工作呈专业化趋势

5月12日迎来国际护士节，今年我国护士节的主题是“关爱护士队伍，护佑人民健康”。

截至2021年底，我国护士队伍达到501.8万人，比2012年增长超一倍；近8成护士拥有大专以上学历……国家卫生健康委11日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来我国护理事业发展情况。

我国护理事业发展量效同升

用陪伴提升生命温度，用护理疗愈患者身心，无私奉献冲锋在抗疫一线……护士队伍一直是我国卫生健康战线的重要力量。党的十八大以来，我国护理事业发展量效同升。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，近10年来，我国护士数量以每年平均8%的增幅逐年增加，截至2021年底，护士队伍人数已超500万，每千人口注册护士人数达到3.56人，男性护士比例不断提升。护士队伍当中具有大专以上学历的接近80%，护士队伍整体素质和专业能力不断提升。

“在深化医改进程中，对护士的薪酬分配、职称晋升、奖励评优等，优先向一线和基层的岗位来倾斜。”郭燕红说，在社会各界的共同支持下，关心、支持和爱护护士队伍的社会氛围逐步形成，护士队伍得到了稳定和发展。

“十四五”时期，我国护理事业发展将进一步补短板、强弱项。近日，国家卫生健康委印发《全国护理事业发展规划（2021—2025年）》提出，到2025年，全国护士总数达到550万人，每千人口注册护士数达到3.8人，医护比达到1：1.2，结构进一步优化，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。

多元化服务模式提升老年人护理

我国是人口大国，老龄化程度不断加深。郭燕红表示，在满足老年人医疗护理服务需求方面，目前我国仍存在缺口。2021年起，我国15省份开展老年医疗护理试点工作，创新多元化老年医疗护理服务模式，增加多层次老年医疗服务供给。

北京市是“互联网+护理服务”第一批试点城市。北京市卫生健康委副主任李昂说，目前，北京市常住老年人口是441.6万人，占全市常住人口的20.2%，现在老年患者对医疗护理的需求在日益增多。

北京市通过增强能力建设、增加服务供给，培养护理从业人员，深化老年护理服务内涵、建立老年护理需求评估机制，为老年住院患者提供全面、全程、整体服务4个方面入手，破解老龄人口护理难题。其中，北京市近3年已培养近5千名医疗护理员，全市老年护理从业人员参加培训比例达93%，基层卫生机构为失能和高龄的老年人提供日间护理，包括居家护理和家庭病床等服务。

护理工作向更专业化发展

护佑人民健康，照亮生命之光。随着社会经济不断发展、医疗技术不断提升，我国护理队伍建设迈向专业化更高层次。北京协和医院急诊科执行总护士长李凡认为，护理人员用专业技术、科学手段来开展疾病救治工作，逐渐向更专业化发展。

李凡介绍，如静脉输液，PICC导管可减少对血管损伤，为患者提供稳定的静脉输液通路，最大程度保证患者的安全，体现静脉治疗护士专业性。还有肿瘤专业、糖尿病专业、营养专业等许多专业，只有不断地发挥护理专业性，才能满足多样化专业护理需求，不断提升护理质量。

有着30年工作经验的中日友好医院手术麻醉科护士长张颖说：“特色护理要伴随着特色医疗，护理跟上医疗才能做到齐头并进。我刚开始从事护士职业时，感受到对职业素养要求首先是勤奋、无菌技术严格，新技术的不断创新需要护士团队更有知识含量，思维更活跃。”

与此同时，我国护士队伍发展向基层有所倾斜，以满足基层卫生护理需求。2021年，我国在基层从事护理工作的护士数量达115万人，在2012年仅为52.8万人。10年间增长62万余人，增加了一倍多。从全国医护比看，从2012年的1:0.95发展至2021年的1:1.17，我国医护比例倒置的问题得到了扭转。

第111个国际护士节来临之际，让全社会一起更加关心、尊重、理解护士和护理事业，祝广大护理工作者节日快乐。