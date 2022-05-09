直播预告：科学认知孩子牙齿矫正的黄金期

随着经济的发展和人们口腔健康意识的不断提升，越来越多的人认识到正畸对于口腔健康、身体健康以及颜面和心理健康提升的重要性。正畸是否有黄金期？是否越早开始对不整齐的牙齿进行干预效果越好？作为家长，又该如何帮助孩子选择矫正的时间与方式呢？

5月12日19:00，北京大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会副主任委员李巍然做客人民好医生，为大家详细解答青少年正畸的种种疑惑。

专家介绍：

李巍然，主任医师、教授、博士生导师、北京大学口腔医学院正畸科主任。中华口腔医学会正畸专业委员会副主任委员、中国医药教育协会口腔委员会副主任委员、中华口腔医学会唇腭裂专委会常委、北京口腔医学会常务理事、北京口腔医学会正畸专委会副主任委员。

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