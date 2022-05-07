警惕聚集性疫情！北京高风险地区达18个

记者6日从北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉，自5日发布会后（5日15时至6日15时），北京新增本土新冠肺炎病毒感染者66例，其中，管控人员64例，社区筛查2例，主要来自三起聚集性疫情。

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，这三起聚集性疫情，其一，是朝阳区清水亭湖北菜（国贸商城店）员工聚集性疫情，新增8例，累计17例；其二，是朝阳区十八里店乡弘燕菜市场员工聚集性疫情，新增10例，累计21例；其三，是房山区阎村镇大紫草坞村聚集性疫情，新增7例，累计15例。

“新增感染者均来自管控人员。前两起聚集性疫情中涉及的感染者为同住关系，因宿舍居住人员密集度高，引发多例同住人员感染。”庞星火说，提醒市民朋友，在居家隔离时也要规范佩戴口罩，尽量减少家庭或同住成员之间的接触，注意手卫生，做好环境消毒、居室通风等措施。

庞星火还介绍，截至5日24时，朝阳区劲松街道农光里社区近14天累计报告7例本土确诊病例，该社区即由中风险地区升级为高风险地区。截至目前，北京市共有高风险地区18个、中风险地区30个。

北京市卫生健康委员会副主任李昂介绍，5日北京全市核酸筛查2074万人，共筛出5管混采阳性，其中朝阳1管，房山、顺义各2管。落位管控、复核转运、流调溯源等工作同步进行中。结合北京市疫情发展态势，决定5月7日、8日组织朝阳、丰台、房山3个区，以及其他区4月25日以来出现病例的街镇，开展两轮区域核酸筛查。