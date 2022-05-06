国家卫健委分析第四阶段疫情防控主要特征

人民网北京5月6日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，我国疫情防控进入到全方位综合防控“科学精准、动态清零”的第四个阶段，与前几个阶段相比，这一阶段最大的不同是什么？

对此，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，从2020年以来，我国的新冠疫情防控大体上分为四个阶段：

第一阶段，突发疫情应急围堵阶段，这一阶段主要是对突如其来的新冠肺炎疫情，是一场遭遇战，打的也是一场阻击战。但是中国坚持“内防扩散、外防输出”的总策略，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战的决定性成果，也为世界赢得了宝贵的时间，提供了经验。

第二阶段，常态化疫情防控探索阶段。这个阶段，核心是坚持“外防输入，内防反弹”总策略。在这个总策略指导下，对中国本土所出现的零星散发病例和局部的聚集性疫情，以核酸检测为中心来扩大预防，一般用2到3个潜伏期，就能把零星病例和局部的聚集性疫情控制住。

第三阶段，全链条防控的“动态清零”阶段。在这个阶段，特别强调快速和精准，主要是针对德尔塔变异株相关的特征来采取相应的管控措施。一般在一个最长潜伏期就能把疫情给控制住。

第四阶段，也就是当前，从今年的3月份以来，正在进入全方位综合防控“科学精准、动态清零”阶段。这个阶段除了要强调快速精准以外，更强调综合性，也就是采取一些综合性的防控措施，包括对传染源的管理、传播途径的快速阻断、保护易感人群，这些措施要进行有效组合和叠加，实行尽锐出击，采取最严格、最彻底、最坚决果断措施，来阻止疫情的社会面传播。

梁万年分析，区别于前三个阶段，第四阶段，也就是“科学精准、动态清零”阶段的主要特征有：

一是以变应变。针对奥密克戎这个变异株的特征，优化完善相应的防控措施，及时从应对德尔塔变异株到应对奥密克戎变异株上，落实人、物、环境同防等措施。

二是以快制快。切实落实“四早”，疫情发现早期的手段在升级，也就是如何确实做到早发现。针对奥密克戎变异株无症状感染比例高、隐蔽性传播强等特点，要做好发热门诊的监测、重点人群的应检尽检；对疫情信息要做到“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”，向科技要效率，利用“抗原筛查+核酸诊断”监测模式，将疫情防控前线再移一步。

三是隔离收治能力再增强。针对奥密克戎变异株可在短时间内产生大量的病例，可能会引发防控资源需求的快速增加的情况，切实做好定点医院、方舱医院、隔离点的准备，确保疫情发生后能快速扩容，满足需要。

四是分类收治机制再健全。按照《新冠肺炎诊疗方案（第九版）》及时准确分类分型和相关的收治工作。比如有肺炎表现、基础疾病、高风险因素、一老一小等群体感染者，都收治在定点医院；对轻症和无症状感染者，收治在方舱医院；治愈出院或者出舱者直接转入居家医学观测，最大限度地减少轻症和无症状感染者挤占日常医疗资源的情况。

五是疫情处置再提速再聚焦。第一时间统筹调配风险人群管控、检测、流行病学调查、转运、隔离、收治等各方面的力量，使这个防控链更加有效协同。在防控措施上，一开始就把社区防控摆在重要的优先位置，在流行病学调查工作方面，坚持“三公（工）”协同，公共卫生人员、工信人员和公安人员实行有效协同，强化人群聚集场所特别是养老院、工厂、工地、学校等管理和防控，确保弱势人群能及时收治，中西医结合治疗，尽最大努力防止重症和死亡的风险。在疫情处置管理上，更加高效协同，信息联动，集中办公应对。同时强化基础力量，落实四方责任。以小区为单位，落实分级分区的精准防控。同时，在这一阶段，也高度重视疫情期间群众的正常医疗用药需求保障，要求各级综合医院、儿童医院、妇幼保健院等正常开展医疗服务工作，畅通群众的就医渠道，安排好慢性病和急危重症的就医。