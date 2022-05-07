当前疫情形势如何？校园防疫如何做？——国务院联防联控机制回应疫情焦点

世界卫生组织日前表示，2020年和2021年，全球与新冠肺炎大流行直接或间接相关的全部死亡人数约为1490万。目前，全球疫情仍处于高位，我国疫情形势如何？“五一”节后返校潮，校园防疫如何做？在6日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，有关专家回应了焦点问题。

全国疫情防控形势整体趋稳 但仍有反弹风险

国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，5月以来，全国疫情防控形势整体趋稳，日新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降。截至目前，21个省份和新疆生产建设兵团全域为低风险地区，但仍存在反弹风险，疫情防控形势依然严峻复杂。

“4月中旬以来，我国疫情整体呈持续波动下降态势，‘五一’假期期间全国疫情形势总体平稳。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有说，4月30日到5月5日，全国日均新增报告感染者较高峰期下降80%。

吴良有介绍，上海市疫情近期每日新增感染者数持续下降，疫情防控形势持续趋稳；吉林省疫情仍处于扫尾阶段，隔离点和封控区以外的风险已经基本控制；北京市疫情通过区域核酸筛查和密接排查管控，扩散风险已有所降低。

吴良有说，下一步，国家卫生健康委将继续指导各地抓紧抓实疫情防控工作，从严落实常态化疫情防控举措，对发生本土聚集性疫情的地区加快排查并有效管控风险，尽早阻断疫情的社会面传播。

5月6日，沈阳市铁路实验中学的学生在校门口测温后进入校园。（新华社发）

校园防控“严细全” 心理援助“不缺位”

“五一”假期结束，大量师生返回了校园，学校应该如何加强精准防控？教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰说，节后一周所有学校都要进行更严格、仔细、全面的健康监测，严格落实常态化疫情防控各项措施。

“教育系统要做到‘把好门、管好人、控好物、备好勤’。” 王登峰进一步介绍，学校要认真查验身份、体温、健康码、行程卡等相关信息后才允许师生进入校园；做好师生及共同生活人的行程轨迹管理、健康监测等工作；做好快递、包裹和其他入校物品常规检查，以及校内垃圾清运和公共场所管理；制定完善应急预案，做好演练等。

当前，一些学校已经实行了较长时间的封闭管理。王登峰介绍，一方面，学校应尽可能保障好学生生活和学习上的刚性需求，另一方面，高校的心理咨询服务中心等心理辅导要服务到位，辅导员、班主任也要帮助缓解学生紧张情绪。

王登峰说，国家智慧教育公共服务平台的心理援助热线平台已经收录大中小学心理健康课程和应对心理问题的心理微课，并征集全国各高校心理咨询服务中心进驻，线上提问专家答复和师生情绪宣泄空间功能也正在开发中。

多地高校转为线上教学 虚拟仿真加持实践课

疫情之下，线下教学受到较大影响。据统计，截至5月5日，吉林、辽宁、内蒙古、上海4省份所有高校已全面实施线上教学，北京、河北、江苏、山东等8省份部分高校转为全面线上教学。

“经过疫情考验，高校在线教学管理应对能力明显提升。”教育部高等教育司一级巡视员宋毅说，国家高等教育智慧教育平台自3月上线以来，总浏览量超1000万人次，超90%的课程被点击学习。

那么，主要依靠线下教学的实践课和实验课又该怎么上？宋毅介绍，实践课和实验课是高校教学的重要内容，疫情以来，各地各校创新开课方式，充分挖掘各类在线实验实训和虚拟仿真平台资源，通过慕课、现场直播、虚拟仿真等方式开展实验、实践教学，开展了大量积极有效的探索实践。

“我们计划6月在国家高等教育智慧教育平台增设虚拟仿真实验板块。”宋毅说，希望各地各高校积极用好虚拟仿真实验课资源，满足在线教学实验、实践的需要。