国家卫健委：5月以来全国疫情防控形势整体趋稳

人民网北京5月6日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，5月以来，全国疫情防控形势整体趋稳，日新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降。截止目前，21个省份和新疆生产建设兵团全域为低风险地区，但仍存在反弹风险，疫情防控形势依然严峻复杂。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，4月中旬以来，我国疫情整体呈持续波动下降态势，“五一”假期期间全国疫情形势总体平稳，4月30日到5月5日，全国日均新增报告感染者近5800余例，较高峰期下降80%。

吴良有介绍，上海市疫情近期每日新增感染者数持续下降，疫情防控形势持续趋稳；吉林省疫情仍处于扫尾阶段，隔离点和封控区以外的风险已经基本控制；北京市疫情通过区域核酸筛查和密接排查管控，扩散风险已有所降低；江西省南昌市疫情已得到有效控制，但上饶市疫情需要加大筛查和管控力度；辽宁、浙江、河南等地近期新发感染来源不明的疫情，存在隐匿传播风险，溯源调查和管控防范难度增大。目前，全国疫情整体形势有所好转但仍复杂严峻，存在反弹风险，需要加快局部聚集性疫情处置，及时完善防控措施，做好疫情应对准备。