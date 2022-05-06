中外科学家联合实现首批生命全景地图绘制

5月4日，深圳华大生命科学研究院联合多家机构在Cell出版社官网以时空组学联盟（STOC）专题的形式发布了全球首批生命时空图谱。这是首次从时间和空间维度上对生命发育过程中的基因和细胞变化过程进行超高精度解析，为认知器官结构、生命发育、人类疾病和物种演化提供全新方向。

据悉，为推动时空组学在生命科学各个领域的应用，华大研究院等机构发起了时空组学联盟，由哈佛大学、剑桥大学、牛津大学等16个国家的80多位科学家组成。目前已经首次绘制了小鼠、斑马鱼、果蝇、拟南芥四种模式生物胚胎发育或器官的时空图谱。相关成果在《细胞》（Cell）期刊和其子刊《发育细胞》（Developmental Cell）在线发表。

据介绍，研究者们利用称为“超广角百亿像素生命照相机”的时空组学技术Stereo-seq进行绘制。在小鼠胚胎器官形成的第9.5—16.5天，每天“拍摄”多张“照片”，得到8个时期的53张“照片”形成了一个胚胎发育的时空图谱，记录了小鼠胚胎内器官发育和形成的细胞演变过程。构建出了世界上首个系统清晰的小鼠器官跨时期空间基因表达图谱集，为哺乳动物发育研究提供重要的数据参考，也为出生缺陷相关研究提供指导。

“通过Stereo-seq技术，人类首次以500纳米的空间分辨率实现了生命全景时空图谱的绘制。在过去，要做几千甚至上万次的实验才能完成的时空图谱，现在，在华大研发的时空芯片上，只需一次定位就能实现。这是生命科学工具的里程碑式突破。”深圳华大生命科学研究院时空组学首席科学家陈奥表示。

“通过时空组学联盟，我们未来将和各领域科学家共同努力，推动器官图谱、疾病病理、个体发育和生命演化等方向的全面发展。” 深圳华大生命科学研究院院长徐讯说。