上海常态化核酸采样点地图2.0版上线，三步速查

记者近日从上海市健康促进委员会办公室获悉，基于健康云平台的“健康上海全景电子地图”已陆续分批将上海市常态化核酸采样点的点位信息纳入地图查询功能，打开“健康云Pro”小程序，进入“健康地图”，即可就近便捷查询“核酸检测点”。

“健康上海全景电子地图”依托健康云平台，自2019年12月上线起为上海市民提供实用而精准的医疗健康服务信息，帮助市民方便而快捷地获取健康服务，涵盖医疗护理、公共卫生、体育健身等与百姓健康息息相关的领域。

附：三步速查常态化核酸采样点流程

1、长按识别下方二维码，即可进入“健康云Pro”微信小程序，首页点击【健康地图】进入。

2、点击【核酸采样点】，经过实时定位之后，系统会显示当前所在位置，以列表和点位的形式展示，方便查看周边最近的或选择交通最便利的核酸采样点。

3、系统提供两种查询方式。方式一，可通过点击【区域】选择自己所在行政区筛选采样点；方法二，可通过点击【排序】选择【距离远近】找到自己就近采样点。通过点击可查看某个采样点的详细地址、服务时段、电话等信息。

提示：疫情期间，部分机构现场服务信息可能临时调整。请用户前往服务点之前，先致电服务点确认服务信息，以免耽误出行安排。