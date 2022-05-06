本报北京5月5日电 （记者孔德晨）国家市场监管总局日前在线组织开展“践行绿色发展理念 抵制食品过度包装”公开承诺活动。中国食品工业协会、中国酒业协会、中国茶叶流通协会、中国焙烤食品糖制品工业协会、中国乳制品工业协会、中国饮料工业协会、中国肉类协会、中国蜂产品协会、中国植物油行业协会、中国粮食行业协会等10家食品行业协会联合148家食品生产企业，向食品行业发出倡议并向社会公开承诺抵制食品过度包装。

上述食品行业协会和食品生产企业倡议：严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准的规定，认真开展自查，率先执行国家强制性标准，做抵制食品过度包装的先行者、实践者和倡导者。

倡议提出，食品行业应树立“安全实用、节约资源、绿色简约、消费友好”的食品包装理念，加强标准宣贯培训，优化产品包装设计，提升新型包装和简约包装比例，倡导使用可循环、易回收、可降解的包装材料，降低包装体积重量，节约食品包装成本，让利于消费者。