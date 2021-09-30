超九成受访者表示会尽量避免购买过度包装商品

中秋刚过，国庆将至，各种礼盒热销，随之而来的商品过度包装现象又开始引发公众的关注。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1521名受访者进行的一项调查显示，92.0%的受访者感觉商品过度包装依然严重，88.9%的受访者认为是时候从国家层面根治这一问题了。

参与此次调查的受访者中，90后占46.2%，80后占33.1%，00后占13.4%。

92.0%受访者感觉商品过度包装现象依然严重

刚刚过去的中秋节，家在北京的80后张林（化名）收到几盒别人送的月饼。月饼陆续吃完了，但盒子都没扔。其中一个金属盒子很精美，被家里老人拿去做了针线盒，还有几个，上幼儿园的女儿不让扔，在家玩“搭桥”的游戏。“现在月饼包装过度，盒子扔了太可惜，能发挥点作用也算物尽其用”。

尽管这些年对于商品包装过度的报道不时见诸报端，但调查发现，92.0%的受访者感觉商品过度包装的现象依然严重。

80后刘静是一名全职主妇，平时经常外出采买的她感觉，现在商品过度包装无所不在，小到小区超市，大到商场，各种礼盒层出不穷，但其实里面的“内容”很简单，之所以价格高就是因为包装好看。前些日子，她的公公生病住院，亲戚朋友来看望时带的礼品，很多盒子都很大，看着特别体面，但里面的内容都很少，“真的有点儿不值当”。

“以前东西虽然看着小但是满满当当的，现在的东西，外包装看着很大气，里面的内容却很少。”北京某IT企业部门负责人刘光（化名）感觉，现在过度包装让很多商品变得华而不实。前段时间，他在网上买了一箱苹果，确实很好吃，但是一个大箱子里就只有8个苹果，卡在8个孔里面，其他的空隙都塞满了包装纸。

在刘光看来，酒类也是过度包装的重灾区，经常遇到酒的质量完全配不上酒瓶样子的情况，“有的酒瓶比花瓶还好看”。

南京某互联网公司职员王楠（化名）感觉，特别过度的包装还是略有改善。她还记得两年前在网上看到，把草莓一个一个分别包好装在盒子里，不小的盒子里，只装了大概6个草莓。近两年，她再没看到像这样的过度包装了。

91.1%受访者表示会尽量避免购买过度包装商品

某高校95后研究生吕家怡因为学业繁忙，经常会点外卖。她发现，外卖的过度包装是非常严重的。“有时会套好几层袋子，每一样食物不论量多小，都会单独装在一个盒子里。结果我并没有吃很多东西，但是包装盒和包装袋却一大堆”。

除了外卖，快递也是过度包装的重灾区。吕家怡经常收到包裹得里三层外三层的快递，虽然理解卖家是担心运输途中商品损坏才这样，但还是觉得有些过了。吕家怡表示，日常生活中，如果不是特别必要，她会尽量避免购买过度包装的东西，但她也承认，如果是送人，还是会考虑包装精致、拿得出手。

调查中，84.6%的受访者承认购买过过度包装的商品，但91.1%的受访者表示，会尽量避免购买过度包装商品。

虽然会时不时感慨现在商品过度包装严重，但在走亲访友时，刘光还是会买包装好看的商品，“碍于面子吧”。但平日里给自己家人买东西，刘光会拒绝过度包装的东西。前几天中秋节，他所在的单位定制了一批月饼礼盒发给员工，一共8块小月饼，外包装类似于一个小行李箱，提手还是皮质的，确实非常高端大气上档次，“要说好看绝对好看，但并不实用”。

王楠也感觉，过度包装的商品通常会在送礼或单位发福利的时候出现得比较多，其他情况下，她很少会买过度包装的产品，毕竟，“包装也是要付费的”。

刘静平时购物更看重实用性，很少买过度包装的商品，“我觉得那样可以省下钱买更多好的东西送给家人朋友”。但如果是网购，就很难说了，因为不知道商家会怎么包装。

88.9%受访者认为是时候从国家层面根治过度包装了

日前，国家市场监管总局发布了《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》强制性国家标准，新标准规定了包装空隙率、包装层数和包装成本要求，以及相应的计算、检测和判定方法。新标准将于2023年9月1日正式实施，为企业和市场设置了两年过渡期。

调查中，88.9%的受访者觉得，是时候从国家层面根治过度包装了。

王楠感觉，出了问题，就该治理，行动起来比时机更重要。她觉得根治过度包装的关键点在于准确判断是否属于过度包装，这就要求标准要非常细化且有可操作性。只有标准具体了，才能推行下去，整治效果才会明显。

吕家怡很赞同国家出台标准规范商品包装。在她看来，把控过度包装的标准时，度很重要，最终是应该做到外包装又实用又好看。她还建议，外卖等过度包装严重的行业，探索外包装的循环再利用，做到物尽其用。

刘光认为，国家确实应该出手根治过度包装的问题了，但是关于什么是过度包装，一定要有一个可操作化的衡量标准，便于生产厂家从源头上杜绝这种现象。而且也不应该一棍子打死，有些特定场合还是可以适当放松标准。刘光还建议，全社会要加大宣传过度包装的弊端，让大家认识到过度包装对环境、经济、社会风气等方面都有不利的影响，自动抵制过度包装，敢于对过度包装说“不”。