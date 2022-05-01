普惠养老专项再贷款在五省试点

经济日报北京4月30日讯（记者陈果静）根据国务院常务会议要求，人民银行、发展改革委日前决定开展普惠养老专项再贷款试点工作，引导金融机构向普惠养老机构提供优惠贷款，降低养老机构融资成本。

普惠养老专项再贷款试点额度为400亿元，利率为1.75%，期限1年，可展期两次，按照金融机构发放符合要求的贷款本金等额提供资金支持。试点金融机构为国家开发银行、进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行共7家全国性大型银行。试点地区为浙江、江苏、河南、河北、江西5个省份。

中国人民银行有关负责人介绍，普惠养老专项再贷款的支持领域为符合条件的普惠养老机构。据悉，普惠养老专项再贷款采取“先贷后借”的直达机制，按季发放。金融机构按市场化原则向符合条件的普惠养老机构发放优惠利率贷款，贷款利率与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。自2022年4月1日起，金融机构向普惠养老机构发放贷款后，于次季度第一个月向人民银行申请普惠养老专项再贷款资金，人民银行按贷款本金等额提供再贷款资金支持。