北京各医院核酸检测门诊降温

3月12日，北京市人民政府新闻办公室发布消息，自3月16日零时起，国内低风险地区人员进返京不再需要持抵京前7日内核酸检测阴性证明。

为进一步做好常态化疫情防控，满足人民群众安全有序流动需要，首都严格进京管理联防联控协调机制经综合研判，决定调整国内低风险地区人员进返京健康管理措施。

自3月16日零时起，国内低风险地区人员进返京不再需要持抵京前7日内核酸检测阴性证明；抵京后不再实行14天健康监测；满7天、满14天不再进行核酸检测；持健康通行码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序进返京。环京地区通勤人员参照以上措施执行。随着疫情防控措施的变化，往日一号难求的核酸检测门诊如今变得更为容易预约，不少医院到现场也可以加到号。

昨天下午，北京朝阳医院门诊楼前广场北侧区域的核酸检测门诊只有寥寥数人排队，高峰期时设置的隔断还没来得及撤去。医院防控办负责人王明刚介绍，目前东西两个院区每天核酸检测门诊放号量约为3000个，实际到院检测人数在1500人至2000人左右，号源充足。世纪坛医院离北京西站较近，核酸检测需求一直较大，如今来医院做核酸检测的人也不多。“在现场就可以挂到号。”医院核酸检测门诊医务人员介绍，检测高峰期主要在春节前后。最近一段时间，来院做核酸检测的人明显减少，可以通过京医通、114挂号预约检测，也可以到医院现场挂号进行核酸检测。记者通过京医通预约挂号平台查询，朝阳医院、积水潭医院、天坛医院、安贞医院、胸科医院等都可预约次日核酸检测门诊号源，友谊医院还有当天号源。

进返京不再需要7日内核酸检测阴性证明，并不意味着核酸检测证明将无处可用。据介绍，目前发热门诊就诊患者、住院患者以及重点人群仍然需要做核酸检测。世纪坛医院工作人员介绍，目前该院对于发热门诊就诊患者、住院患者的核酸检测要求没有改变，发热患者前往发热门诊就诊，均需现场进行核酸检测，和住院患者一起继续执行“1+3”政策，即核酸检测、血常规、抗体检测和胸部CT。王明刚说，核酸检测作为新冠肺炎确诊的重要检测指标，一段时间内会作为公共卫生服务的形态存在。目前核酸检测门诊的挂号费是免费的，核酸检测费用也进了医保，随着核酸检测能力的提高，未来市民可以有团队上门服务、核酸检测混检服务等多样化服务选择。