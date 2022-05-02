常态化核酸检测可有效避免大规模封控，确保经济发展和抗疫同行，以最小代价取得最大防控效果。每一位居民都要切实履行防控责任，认真参与每一轮核酸筛查，助力迅速把阳性感染者从社区、从人群中找出来，控制传染源并切断隐匿传播途径。我们始终坚持“动态清零”不犹豫、不动摇，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，一定能打赢这场疫情防控的人民战争。

“五一”假期首日，北京市委书记蔡奇一早通过视频系统调度疫情防控、城市运行等工作，并到朝阳区、市疾控中心现场检查，看望坚守一线岗位的干部职工，致以“五一”国际劳动节的问候。他强调，面对来势汹汹的奥密克戎变异株，疫情防控必须兵贵神速、争分夺秒抓好各项防控措施落地落实，抢在病毒前头，全方位无死角拦截阻击，尽快实现社会面清零。

当前，本市疫情防控处于最紧要关头。4月30日15时至5月1日15时，本市新增本土感染者55例，其中确诊病例51例、无症状感染者4例。新增感染者大多来自管控人员，仍存在少量通过社区筛查发现的感染者，疫情总体处于高位平台期。4月29日、30日，本市开展第三轮区域核酸筛查，累计采样2181万人次，共筛查出8管混采阳性。这表明当前的常态化核酸检测工作取得了成效，且非常有必要。

今年2月底以来，面对传播性和隐匿性显著增强的奥密克戎变异株流行，我国疫情呈现点多、面广、频发特点，防控工作经历了武汉保卫战之后最为严峻的考验。鉴于奥密克戎变异株传播速度太快，隐匿性太强，必须优化完善过去曾经行之有效的疫情防控打法，必须以快制快。在防控措施上，我们明确了主攻方向，以“空间换时间”，把社区防控摆在了重要位置。核酸检测是落实疫情防控“四早”中“早发现”的重要手段，也是当前全方位综合防控新阶段的关键防线。

目前，北京疫情防控形势严峻复杂，需要全市上下共同努力，实施常态化核酸检测，尽快、尽早地发现被感染病例，尽快遏制疫情蔓延。常态化核酸检测可有效避免大规模封控，确保经济发展和抗疫同行，以最小代价取得最大防控效果。

管控疫情，关键在于从快从严。为把握好“五一”这一关键时间窗口，北京市有关部门提早安排了假期与节后返岗时疫情防控与服务保障各项事宜。具体措施包括，“五一”期间进入各类公共场所需48小时核酸阴性证明；假期后需48小时核酸阴性证明方可返岗返校；假期结束后进入各类公共场所与乘坐公共交通需7日内核酸阴性证明等。人在休假，病毒不会。我们需要高度警惕新冠病毒在社会面传播的风险。近期本市出台多项防控政策，其目的是为了更早、更快、更有效阻断疫情传播，保障广大市民身体健康和生命安全，让市民群众度过一个健康安全的假期。

北京是一座人口超过2000万的特大型城市，巨大的城市规模给抗击新冠肺炎疫情增加了很大难度，有的问题解决需要一些时间。乘坐公交地铁须有7日内核酸检测阴性证明，为防止形成人流聚集，坚持保安全与保畅通并重，从实际出发，暂不组织查验，但对于未按要求进行核酸检测造成疫情传播风险的，由个人承担法律责任。目前“北京健康宝”扫码登记和出示核酸证明需要操作两次，就此市有关部门正在抓紧优化整合“北京健康宝”扫码登记、核酸检测查询功能和展示界面，便利市民群众使用操作。

抗击新冠肺炎疫情是一个系统工程，需要政府，需要各个部门，也需要整个社会，需要每一个人形成强大的合力。打赢疫情歼灭战，“兵民”是胜利之本，在一个特大型城市之中尤其如此。面对来势汹汹的奥密克戎变异株，疫情防控必须兵贵神速。全体日夜奋战在疫情防控一线的医护人员、社区人员、下沉的党员干部、志愿者，他们是最可敬的时代英雄，他们也是豁出去、冲在前的“兵”；全体生活在北京的2000多万居民，则是取得胜利的另一个关键环节。

北京疫情防控需要全社会动员，每一位居民都要切实履行防控责任，认真参与每一轮核酸筛查，助力迅速把阳性感染者从社区、从人群中找出来，控制传染源并切断隐匿传播途径。我们始终坚持“动态清零”不犹豫、不动摇，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，一定能打赢这场疫情防控的人民战争。