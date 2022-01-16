厌战心理成谣言温床 别把奥密克戎当“天然疫苗”

别把奥密克戎当“天然疫苗”

当前，奥密克戎在多个国家击败德尔塔，成为新冠疫情的优势毒株，有的国家甚至出现单日新增确诊病例超百万的记录。面对山呼海啸般的新一轮疫情，有境外专家抛出奥密克戎“天然疫苗”论：奥密克戎传播快，但症状轻、死亡率低，倒不如将其当做“天然疫苗”，形成群体免疫。

在新冠肺炎疫情流行两年多的今天，面对变异毒株和屡创新高的感染高峰，人们产生了厌战心理，成为奥密克戎“天然疫苗”论流传的温床。奥密克戎真能当“天然疫苗”用吗？我们是否可以取消严格防疫措施呢？

千万不能取消！

首先，奥密克戎的重症率及死亡率还有待观察和研究。

尽管已有数据显示，奥密克戎感染病例症状总体较轻，但这并不代表奥密克戎可以轻视。一是根据以往经验，新冠病人的住院和死亡高峰会迟滞于感染高峰一段时间，奥密克戎的重症率死亡率还有待观察，不能急于下结论；二是与德尔塔相比，奥密克戎变异株较晚出现，此时一些国家已有较高的疫苗接种率，部分感染地区年轻人口比例高，这些本来就是轻症因素；三是奥密克戎已出现不少住院并死亡的病例，就算其毒性减弱，但其传播力太强，住院人数大幅上升已在各国发生并呈现出加剧趋势，如果医疗系统不堪重负，重症率和死亡率就会上升。

其次，放任病毒的传播可能带来更危险的变异株。

世卫组织专家近日指出，如果按照当前的疫情传播速度，在未来的6到8周内，欧洲将有超过50%的人口感染奥密克戎毒株。

新冠病毒是易变异的RNA病毒，感染人数越多，就越有可能出现新的危险变异株。变异株的持续流行，还会继续导致动物和人之间的互相传播，由于动物体内环境与人体不同，病毒变异的方向会更不确定，出现危险变异株的概率会进一步增加。

以“天然疫苗”论来放任病毒的传播，犹如抱薪救火。研发更有效的疫苗和药物来限制病毒流行，才是釜底抽薪。

保持战略定力，才能以最小代价赢得抗疫胜利。

在出现本土病例时，中国通过“动态清零”，及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，已经扑灭过一轮又一轮疫情。中国“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针的正确性久经考验，对阿尔法、德尔塔等变异毒株有效，对奥密克戎也不会例外。

当前，天津、河南等地已出现奥密克戎本土病例，但疫情总体可控，全国每日新增的新冠病毒本土确诊病例不过100多例，而境外一些“躺平”国家每日新增病例动辄数万乃至数十万。作为抗疫“模范生”，中国没有向“躺平”国家看齐的必要，更不必拿人民生命健康去赌病毒变异株的毒性减弱。只要我们保持战略定力，继续强化疫苗接种，继续维持现有公共卫生防控措施，等待世界度过新冠大流行之后再逐步恢复正常秩序，就能以最小代价赢得抗疫的最终胜利。

“天然疫苗”论并不新鲜，在2020年全球疫情四起时、在2021年面对德尔塔传播高峰时，国外都出现过类似的“大号感冒”“与病毒共存”等说法，听信这类说法的结果则是全球新冠病毒感染人数和死亡人数的飙升。2022年刚刚开始，面对奥密克戎“天然疫苗”论，不贸然轻信才能避免重蹈覆辙。