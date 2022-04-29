新华时评：以坚定不移的韧性争取抗疫胜利

28日0时起，长春市、吉林市逐步解除全市社会管控，有序恢复正常生产生活秩序。与此同时，经过近两个月艰苦奋战，上海疫情防控形势总体稳中向好，正处于攻坚克难的关键时刻。两地疫情防控实践告诉我们：坚持才能胜利，坚持就是胜利。只要坚定信心、振奋精神，顽强奋战、一鼓作气，一定能迎来“动态清零”的最后胜利。

经历了较长时期的严格防控，一些地方的部分群众产生了心理波动，社会面也出现了一些焦虑情绪。这些都是可以理解的。要及时加强心理疏导，有针对性做好人文关怀。对群众的实际困难，要在确保防疫安全前提下，尽最大努力解决。

当前，更为重要的是创新组织动员方式，引导大家深刻认识疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态、焦虑情绪，凝聚斗志、增强韧性，汇聚起共克时艰、夺取胜利的坚强意志。

此时此刻，信心比黄金还珍贵。在这场战“疫”中，我们稳扎稳打，在克服一个个困难中不断向胜利进军——交通大动脉通了，方舱医院建起来了，新增治愈出院病例越来越多，新增无症状感染者越来越少……隧道尽头的曙光已经闪现，更团结、更坚定、更果断，日拱一卒、时进一步，积小胜为大胜，最后的胜利一定属于我们。

攻坚路上不能等靠要，怨天尤人更是无济于事。只有敢于同困难斗争，善于同困难斗争，才能迎来最终胜利。这斗志不是响亮的口号而是踏实的工作，不是工整的标语而是顽强的坚守，不是空洞的表态而是向前的步伐。面对狡猾的病毒、反复的疫情，偶尔焦躁、一时无助在所难免，但“即使艰难，也还要做；愈艰难，就愈要做”，绝不能有丝毫麻痹松懈，绝不能给病毒扩散留下任何可乘之机。要坚信困难是暂时的，以强大的韧性闯过一道道关。

历史上，中国人面临过许多难关，依靠坚韧不拔的精神和众志成城的努力，我们一一渡过。抗疫两年多来的经验反复证明，我们有条件实现动态清零，有能力统筹好疫情防控和经济社会发展。

疫情终将过去，放在更长的时间维度看，困难总归是暂时的。坚定抗击疫情的决心和信心，我们必将战胜疫情。