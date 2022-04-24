中新网4月24日电 据北京市卫健委微信公众号消息，4月23日0时至24时，北京新增22例本土确诊病例(确诊病例1至14昨日已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增1例境外输入无症状感染者。治愈出院6例。

确诊病例1：现住顺义区李桥镇后桥村。4月22日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离，4月23日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2至10、16、17、18：均为在校学生，现住址均位于朝阳区。4月23日报告核酸检测结果均为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例11、12、13：均为确诊病例2的家人，现住朝阳区潘家园街道松榆里。4月22日作为密切接触者进行核酸检测，4月23日报告结果均为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例14：现住房山区窦店镇小高舍村，从事外卖快递配送工作。4月22日作为应检尽检人群进行核酸检测，4月23日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例15：现住朝阳区南新园小区。4月23日作为密切接触者进行集中隔离，报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例19、22：为夫妻关系，现住朝阳区潘家园街道松榆里。4月23日报告核酸检测结果均为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型均为普通型。

确诊病例20：现住朝阳区孙河乡康营家园。4月23日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例21：现住朝阳区方家村。4月22日作为应检尽检人群进行核酸检测，4月23日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。